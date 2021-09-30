富邦期貨：短線月、季線反壓仍重

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨/提供

周三ECB論壇上，央行行長皆認為，供應鏈中斷導致高通膨壓力最終不會持久，不過，鮑爾也表示，高通膨率可能再持續幾個月，並延續到明年，美10年債殖利率維持在1.5%以上，持續對科技股帶來壓力，為規避不確定性，資金移入公用事業、必須消費及醫藥類股，支撐道瓊指數收高。

美聯儲貨幣政策轉向緊縮，中國大陸能耗雙控利空發酵，加上美國10年期公債殖利率飆破 1.5%，多重利空造成台股跳空跌破半年線，短線月、季線反壓仍重；在美元升值，資金外移壓力升高，以及國際股市賣壓加重衝擊下，台股短線下跌壓力加大。

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