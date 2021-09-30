大盤震盪現恐慌 低波高息ETN跟漲抗跌心不驚
聯準會即將縮減購債規模，讓S&P 500出現5月以來最大跌幅，加上中國恒大事件一波未平，能耗雙控一波又起，讓台股同陷入恐慌，近兩個交易日下跌462點；統一證券金融商品部提醒，市場不確定性提高，更應做好均衡資產配置，低波動高穩健的資產具跟漲抗跌的特色，可做為市場震盪時的資金避風港。
統一證券表示，半導體正迎來難得一見的十年大運，科技股長期趨勢仍是大利多，因此，資產配置除了主流的積極成長型，提撥一部分於穩健價值型同樣重要。統一證於美股及台股皆有發行低波動ETN；以連接台股的統一微波高息精選20 ETN(020011)為例，截至9月29日前三大成分股為國泰金（2882）、兆豐金（2886）及開發金（2883），占比45.72%，且近年指數殖利率皆有4%以上；檢視今年幾波大盤大跌時的表現，可以發現微波高息精選20指數表現皆優於大盤2.8%以上。
在美股部分，儘管S&P 500迎來波段新低，但今年以來MSCI美國低波動報酬指數仍有優異的抗跌表現；例如，5月初及7月中兩波大盤出現3%以上跌幅時，該指數甚至不跌反漲，連結該指數的統一MSCI美國低波動報酬指數ETN(020015)今年以來漲幅達11.6%，掛牌以來漲幅更達44%，充分表現出抗跌跟漲的優勢。
統一證券也說明，買賣ETN無須參考成交量，只要觀察買盤及賣盤是否有掛單即可；而因為ETN在領到股息後馬上反應在指標價值裡，因此也相當適合作為稅負節約的投資工具。
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