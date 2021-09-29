塑化、化工族群撐盤 台股跌325點收16,855點

台股今（29）日開低走低，在科技股表現承壓下，指數失守「萬七」並且回測16,800關卡；終場下跌325點或1.8%，收在16,855點，成交量達3,234.21億元。

由於恐慌指數VIX飆高逾23%，十年期美債殖利率突破1.5%，上升至6月以來最高，美股四大指數一片血海，由科技股領跌，今日亞洲主要股市也全盤皆墨，日經指數跌幅超過2%。

盤面上，權值股受到賣單調節，晶圓雙雄跌逾2%、貨櫃三雄跌幅也超過1%；中小型股賣壓更甚，櫃買指數下跌6.49點或3%，收在204.1點。而撐盤要角在塑化、化工族群，包含：台肥（1722）、中碳（1723）、華夏（1305）、台塑化（6505）等有買單點火，帶動股價逆勢走揚。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，今日台股下跌反映美國債務達上限危機、聯準會立場改變，造成殖利率上漲，加上今日又逢富台指結算，明日周選擇權結算將登場，預期短線波段仍偏大，台股短撐16,800點關卡不能被破，後續繼續關注Fed動態。