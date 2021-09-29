BDI指數大漲 散裝業者獲利、新興領漲撐盤

BDI（波羅的海乾散裝指數）、BCI(海岬型指數)大漲，激勵散裝族群今（29）日成為盤面上撐盤要角，在台股早盤重挫逾200點的情況下，新興（2605）領軍裕民（2606）、中航（2612）、台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）等股強漲。

BDI指數日前創下12年新高後，上周五雖下跌7點，但周一則是上漲73點，指數4,717點，昨日再上漲245點，漲幅5.19%，達4,962點，連續2天飆漲，創波段約13年新高；BCI指數昨日上漲9.5%，指數上漲722點達8,322點；BCI日租金大漲5,983美元達69,013美元。

在缺船問題持續發酵之下，BDI指數再漲，市場看好將有利散裝船業者的營運將跟著成長，包括新興（2605）、裕民、中航、台航、慧洋-KY、正德（2641）、四維航等業績及獲利都將成長。

台股今日重挫，散裝族群表現相對強勢，新興領漲，盤中漲幅逾4%，裕民、中航、慧洋-KY、四維航等股也都上漲。