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美股下挫台股早盤下跌逾250點 跌破萬七關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今(29)日開盤下跌53.58點，開盤指數17,127點；但隨即直墜至16,897.55，大跌283.89點。台積電（2330）開盤下跌14元，開盤價587元。主要是美股下挫，台積電ADR收盤重挫；日韓股市開盤呈現走低。

群益投顧表示，9月中旬以來的指數遲遲無法有效站穩12日線，形成均線結構的隱憂。美政府債務(上限)問題在9月底前後恐仍有得協商。

群益投顧說，市場點名的大陸限電受惠受害概念股，昨日在盤面呈現涇渭分明的強弱兩極化表現；惟深究其因，大陸限電可能是助漲助跌的(題材)因素。主軸可能與各項通膨指標(商品)的增溫，對應成長股受打擊，並導致資金流往泛通膨相關概念股的態勢。

周二(28日) 十年期美債殖利率突破 1.5%，科技股承壓，終場四大指數全面下跌，跌幅介在1.63%~3.80%之間，以費城半導體指數跌幅最深。

台積電 通膨 限電

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