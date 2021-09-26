台股周線連三黑！類股強弱明顯 法人建議「選股不選市」

台股周線連三黑，法人表示，後續股市表現不若過去出現呈現齊漲現象，類股強弱度將更加明顯，建議投資人以產業趨勢明確的晶圓代工、高速傳輸及伺服器相關族群為選股標的；預估本周指數區間為1萬7000至1萬7400點。

在恒大事件影響下，台股中秋連假過後出現補跌，不過隨後兩個交易日跟著美股大舉反彈，全周台股小跌16.6點，周線跌幅0.1%，單周日均量2765.51億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，恒大事件緩和加上FOMC會議利率決議結果符合市場預期，最快11月啟動縮減購債，消息宣布後美股彈升，帶動台股連兩日反彈，順利站回半年線之上，本周將上測季線支撐。

根據統計，近10年來台股在中秋節後上漲機率高，加上第四季向來是傳統出口旺季，台股多呈現漲升格局，預期今年在企業獲利維持上修循環、經濟基本面持續看升、全球景氣明顯回暖等多方優勢支持下，有利台股維持高檔走升。

安聯投信台股團隊表示，以24日台股盤面為例，不只電子股受盤面資金青睞，就連塑化、航運等也開始回溫，顯示市場資金開始較為均衡，此現象有利資金面。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，回到投資主軸，應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

永豐投顧則說，9月底前機構法人展開作帳行情，短多可持續，以投信籌碼動向來看，近期於OTC買超金額逐步增加，以OTC指數來看，型態較加權指數為佳，9月23、24日連收兩根紅K線且量能增溫，指數站上5/10/20日糾結處，突破季線指日可待，日KD也交叉向上確立，中小型股仍為作帳標的。