技術、籌碼雙優股 多方關注焦點

台股短線轉危為安，蓄勢挑戰上檔季線17,377點壓力，市場看好台聚、奇鋐等近日獲得法人鎖碼，且短期均線呈現多頭排列的強勢個股，將是下周衝刺季底作帳行情的關注焦點。

元富投顧總經理鄭文賢分析，觀察最近美國聯準會主席鮑爾發言，推估貨幣政策寬鬆還會持續一段時間，有利熱錢流向，台股昨日重新站回多空重要關卡、半年線17,173點，原則上仍可選擇強勢股進行布局。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股往年第4季都是最會漲的季節，隨疫情趨緩、景氣持續走揚、傳統旺季效應，以及新款iPhone銷售狀況不錯，逢拉回仍可偏多思考，尤其具有基本面、技術面、籌碼面等優勢個股，如果基期相對不高，都可機會脫穎而出。

統計法人近五日買超逾4,000張，以及5、10、20日短期均線多頭排列，加上24日強勢收紅個股，計有台聚、亞聚、仁寶、英業達、台泥、奇鋐等個股，電子、傳產大至各半，主要分布於塑膠、電腦及周邊設備、電子零組件等類股。

伺服器產業受惠於大型雲端資料中心業者拉貨、缺料問題緩解，以及股價基期對偏低，近期受到市場關注，仁寶、英業達、和碩、神達、奇鋐、金居等相關個股，近五日吸引法人買超4,055張至31,025張不等，股價連日盤堅。

台塑四寶預計10月初舉行業績說明會，押寶買盤提前進駐，台塑受惠於油價轉強、太陽能EVA漲價，以及PVC供需相對健康，有助獲利表現，至於南亞、台聚、亞聚等，亦為本波法人大舉布局的重點標的。