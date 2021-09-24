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台股漲181點收17,260點 台積電強漲10元貢獻大

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股24日收盤上漲181.97點，以17,260.19點作收。圖／本報資料照片
台股24日收盤上漲181.97點，以17,260.19點作收。圖／本報資料照片

台股今(24)日收盤上漲181.97點，以17,260.19點作收，成交量2,754.19億元；台積電（2330）收盤上漲10元，以598元作收，今天上漲指數仍由台積電貢獻最大。全周下跌18.6點，不過，周K線拉出長下影線。

台股今日以航運股指數表現最強，漲幅約3%，成交占大盤比重約二成；造紙類股整體表現強勢，類股漲幅2.5%；塑膠股由台塑（1301）領軍，類股指數上漲約1.9%。電子股成交占大盤比重約五成，其中以半導體指數上漲約1.3%表現較佳，。此外，面板雙虎、智威新唐偉詮電等表現強勢。

第一金投顧表示，目前盤面觀望、量能不足,將以個股表現為主，第4季行情強弱將更為明顯，未來市場資金將以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第3季、第4季會成長，以及明年將比今年成長的產業。

第一金投顧說，目前航運短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，仍建議有反彈須站在賣方。投資人審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強,布局第4季仍會向上的個股，績優股整理中將是買點。

第一金投顧表示，選股建議由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、半導體設備、鋼鐵、蘋概股、快沖 IC、MCU、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，建議偏多操作，唯須控制好資金水位與風險。

個股 半導體

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