千金股洗牌 股王矽力飆天價、力旺創高衝上第四名

下棋本身就是一個訓練「耐心、紀律、眼光」的腦力運動，筆者會建議要在股市中有一番作為的年輕人，都可以稍微學一點棋，不論是「象棋、西洋棋、圍棋」都好，不一定要很厲害，但裡面的精神卻是股市與人生都需要用到的。

2021-09-24 12:41