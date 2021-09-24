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千金股洗牌 股王矽力飆天價、力旺創高衝上第四名

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
股王矽力-KY（6415）強漲，再創歷史新高。報系資料照(記者杜建重／攝影)
股王矽力-KY（6415）強漲，再創歷史新高。報系資料照(記者杜建重／攝影)

千金股連日來洗牌連連，繼信驊超車大立光榮登股后之後，力旺（3529）今（24）日開高後衝上2,000元關卡，盤中衝達2,045元，創下歷史天價，同時擠下富邦媒（8454），躋身台股第四高價；股王矽力-KY（6415）也是強漲，再創歷史新高。

電源管理IC廠矽力營收連續3個月創新高，8月營收19.11億元，月增0.68%，年增60.55%，累計今年前8月營收132.55億元，年增55.92%，主受惠大陸去美化效應，推升營運表現。

矽力上半年稅後純益25.13億元，年增76.5％，每股純益27.07元，法人看好今年可望獲利超過5個股本；今日以4,350元開高，一度衝上4,480元，再創歷史天價，盤中漲幅3.52%。

千金股今日漲跌互見，股后信驊（5274）、大立光（3008）、富邦媒等盤中下跌，矽智財（IP）廠力旺則是開低走高，盤中翻紅且站上2,000元關卡，早盤以1,975元開低，一度衝達2,045元，寫下歷史新高，盤中漲幅1.76%，且擠下富邦媒，躍升台股第四高。

富邦媒 矽力 大立光 力旺

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