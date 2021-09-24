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台達電ESG外資按讚 早盤股價反彈大漲

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台達電（2308）今（24）日早盤股價大漲逾4%，盤中高點來到每股267.00元，展現強勁反彈動能，有外資表示，台達電在執行ESG指標表現良好，給予肯定。但也有法人指出， 受到IC缺料及疫情影響，台達電第3季營運旺季不旺。

法人表示，IC缺料問題無法緩解是台達電第3季最大的營運阻力。雖然各類終端產品需求面穩固，但在出貨表現上，包含伺服器、PC、遊戲機等都因缺料出貨受壓抑。車用事業方面，汽車與電動車業者也因IC缺料出貨不順。因此預估台達電第3季營收為809.8億元，季增約2.8%、年增也約4%。

不過法人指出，台達電第4季在伺服器、iPhone、車用、工業自動化相關產品需求熱度仍高，加上第2季、第3季遞延的訂單，台達電 第4季訂單狀況無虞，但仍須觀察IC供應吃緊問題。

也有外資法人表示，台達電為全球提供電源管理與散熱解決方案，近一步提供低碳解決方案，且在運營ESG指標方面表現良好，傳達強有力的可持續發展戰略。

台達電本週股價來到波段低點的245.0元，但股價旋即反彈，已2日未再破低。

台達電

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