全體證券商8月稅後淨利86.68億元 月減13.65%

台灣證交所統計，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元，減幅13.65%。累計今(2021)年前八月全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，增幅約128.21%。

證交所表示，8月大盤總成交值約8.124兆元，較7月減少34.38%，使證券商經紀手續費收入較7月減少；8月因證券評價損失較少，使自營業務淨利較7月成長6.69億元，約增加37.33%；承銷業務淨利亦較7月成長11.86億元，整體而言，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元，減幅約13.65%。

累計今年前八月的證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加85.7%；今年截至8月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長161.52億元，增加約276.86%；承銷業務淨利亦較去年同期成長13.13億元，增加約63.43%。全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，增加約128.21%。