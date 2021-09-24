快訊

奇蹟！西班牙火山爆發 災區120棟房全毀只有它屹立不搖

iPhone 13開賣 頭香「神小姐」瘋排9天現賺近2萬3000元

全體證券商8月稅後淨利86.68億元 月減13.65%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所統計，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元，減幅13.65%。累計今(2021)年前八月全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，增幅約128.21%。

證交所表示，8月大盤總成交值約8.124兆元，較7月減少34.38%，使證券商經紀手續費收入較7月減少；8月因證券評價損失較少，使自營業務淨利較7月成長6.69億元，約增加37.33%；承銷業務淨利亦較7月成長11.86億元，整體而言，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元，減幅約13.65%。

累計今年前八月的證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加85.7%；今年截至8月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長161.52億元，增加約276.86%；承銷業務淨利亦較去年同期成長13.13億元，增加約63.43%。全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元，增加約128.21%。

證交所

延伸閱讀

散戶沒跑 證券劃撥存款飆

陸5G手機市場 前8月出貨1.68億部

華碩衝刺電競筆電 北美、西歐、亞太地區奪7月冠軍

陸房企融資收縮 8月同環比均降

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開盤漲3元

台股今日(24)開盤上漲52點，開盤指數17,130.74點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價591元。大盤開高後...

散戶沒跑 證券劃撥存款飆

全民瘋台股，證券劃撥存款持續締新猷。中央銀行昨（23）日公布8月金融情況，象徵散戶信心指標的證券劃撥存款增至3兆1,25...

股后換人 信驊超車大立光

美國聯準會明確指出縮減購債時程、美國眾議院通過暫停執行債務上限、中國恒大23日付息等不確定因素暫時消除，外資回補買超35...

就市論勢／營建股擁題材 受矚目

9月美聯準會會議決議，預定年內縮表且升息可能提前，比較9月及7月會後聲明，在通膨方面，上次會後聲明表示通膨已經上升，這次表示通膨居高不下，顯示Fed承認通膨壓力已加重。

十檔獲資金追捧 漲勢猛

台股昨（23）日大漲重回萬七之上。統計顯示最近一周，台揚（2314）、漢磊、大同等十檔個股備受法人青睞，領漲大盤。這些個...

股價創高股 多方指標

行情回穩，台股昨（23）日反彈，類股漲多跌少，資金積極尋找布局機會，其中奇鋐（3017）、台光電等利基電子股在買盤追捧下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。