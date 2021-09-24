投資不嫌晚！十大「新手必追」理財IG帳號盤點　圖表、懶人包超好懂

滑手機學投資

「你不理財，財不理你」相信大家都有聽過這句話吧～不過對於完全沒有概念的新手們，看到股市紅紅綠綠的線條，各種看起來專業名詞、術語、數字、百分比，開始感到眼花撩亂，還沒學會就想先放棄，這時你是否也希望，希望有人能用最簡單直白的懶人包，告訴我們投資資訊呢？

其實學習投資並沒有這麼難，我們也可以從觀念培養開始，再一步步理解如何理財投資，利用滑手機的時間充實大腦資料庫，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，有哪些網友熱議適合「投資新手」的IG帳號吧！

image source:freepik（示意圖）

NO. 10 小路金融實戰

以「控制風險追求合理報酬」作為核心理念，分享各種投資知識、時事觀點等，像是疫情底下的生技產業概況、自身股票投資的慘痛經驗分享，給予投資小白許多建議整理，製作投資健檢限動小測驗，讓粉絲測自己適合哪種投資方式，貼文則將文字重點排版，製成多張圖片，還幫你畫好重點、搭配生動表情符號，風格活潑又好懂。

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NO 9. FUMONEY

﻿主編Cyrus來自香港，曾因考不上理想大學陷入低潮，因緣際會開始閱讀大量自我提升跟投資書籍，經過內化整理後將內容放上IG分享，分成投資、理財、成長三大類貼文，分別有花錢觀念、面對失敗的心態轉換技巧到股市交易四大面向介紹，讓你的投資從態度開始培養，一步步穩扎穩打，妥善管理個人理財。

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image source: fumoneey

NO. 8 柴哥金融教學

除了IG經營有成，柴哥部落格文章跟影片介紹中，有系統且具有邏輯性的整理，讓人很難想柴哥其實非常年輕，連三十歲都不到，從大學開始就是專職操盤手的他，因此在他的IG帳號中，也有許多貼近年輕人想知道的理財技巧與觀念，從股市名詞到20歲後的黃金時期必投資領域，讓你全方位提升自我。

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NO. 7 投資癮

原本是小資族的主編Wade，曾透露原本成交月均量約五萬，透過自身研究後，晉升為均量五千萬的全職投資人，是熟悉股票、權證、期貨、選擇權的全方位理財達人，因此在他的IG帳號裡，不僅能學到各種股票看盤技巧、金融商品如儲蓄型保單優缺點分析，還有進階至期貨交易的術語等，適合各方面都希望了解的新手小白追蹤收藏。

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NO. 6 理財館長

專注具有風險分散特色的ETF指數化投資，因為相對個股震盪低，是許多理財新鮮人入門學習的首個方法，帳號內有許多名詞解釋、迷思破解、定期定額各種大小事，運用淺顯易懂的圖表讓你滑手機也能進修理財，理財館長除了IG帳號也有經營網誌、Podcast等，其中LINE群組內更有高達5000人，每日都很有人熱烈發問討論分享，在裡頭也能學到不少投資知識。

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NO.5股感 StockFeel

近年興起的投資理財媒體，除了有官網可以查看金融趨勢文章，在他們的IG中也能看到精美又可愛的製圖，帶網友理解近期財經時事、概念股以及熱門的投資話題，像是定期定額優缺點分析、加密藝術NFT是什麼，到近期iPhone13供應鏈等整理，藉由懶人包提供新知，讓你了解趨勢逐漸培養「股感」。

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image source: stockfeel

NO. 4看IG學股票

買股票投資，是許多投資新手都會直覺想到的方式，想要了解如何看大盤、個股分析等，就很適合追蹤看IG學股票，帳號如其名專注於股票領域，透過其製圖能了解常見的股票上漲趨勢、進出點判斷以及停損等，幫助新手從0開始學習，文章也常常抽出留言，幫忙分析網友手中持股，互動十分熱絡。

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image source: allaboutstockedu

NO.3 好好理財

是此次上榜帳號中追蹤數冠軍，共高達15.8萬位粉絲，擅長撰寫理財文章Ｍarra，除有經營部落格，在其IG中可以看到簡單明瞭的圖表與懶人包，像是「30秒學會股票名詞」、「投資書單」、「各類ETF」等單元，透過數張圖片傳達重點，不會感覺資訊量過大無法吸收，很適合投資菜鳥。

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NO.2 Shin Li 李勛

小資族即使花錢也要花得聰明，Shin Li 李勛常在YouTube上整理信用卡優惠，用條列的方式讓網友們不用慢慢爬文看複雜的銀行規定，近期在IG上他也會用照片搭配標題，列點提醒新手投資地雷注意事項、好用記帳APP、月光族特徵等，讓網友在滑手機時也能檢視自己的理財觀念，呼籲粉絲「不要假裝努力，成為積極的廢人」一起進步。

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image source: shinlii

NO.1 陳頁真

年僅26歲不僅經營YouTube 頻道，在IG上也擁有14.1萬追蹤，有感於過去只靠打工收入永遠存不夠，發現「投資達到目標的速度會遠比存錢快」因此研究起美股，改變花錢方式，將觀念與心法製成圖片，內容不只投資名詞解釋，職場與個人成長的態度分享，包含如何面對失敗、時間規劃與自我投資等，適合理財新手作為入門閱讀。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月18日至2021年9月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『投資IG』相關文本進行分析，並結合網友討論聲量與IG追蹤數，以各佔百分之五十的比例做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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