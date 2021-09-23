央行第三波打房 法人：非全面性措施、營建股影響有限

中央銀行今（23）日祭出第三波打炒房措施，規定雙北等八縣市特定地區貸款第二戶不得有寬限期，法人表示，新措施並非全面性，顯示力道不大，且政策希望導引民眾不要一窩蜂買同一地區，導致房價飆漲，進而出現類似中國恒大、萬科等問題，對控制整體營建產業風險有利。

央行23日召開第3季理監事聯席會議，宣布修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，明天起特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期；調降購地貸款最高成數為六成；調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為五成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為一年。

新增規範自然人特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期：特定地區包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣及新竹市。所謂寬限期是指付息不還本的期間。

中國大陸恒大事件在外資22 日一次性宣洩賣壓後，對股市衝擊轉小，法人將焦點轉至美國，幸而聯準會22日如市場預期利率政策按兵不動，主席鮑威爾表示最早可能於11月會議宣布啟動減碼購債，加上美國眾議院通過12月初前繼續為政府運作撥款，並暫停執行債務上限直到2022年，美股三大指數22日在逢低買盤搶進下全面走高。

台股23日應聲跳空開高，直接重回「萬七」大關之上，最高大漲219點、達17,145點，除百貨類股外，各大類股齊揚，第三代半導體概念股當紅，漢磊（3707）成交值攀升台股第一，台積電（2330）、聯電（2303）分居第二、第五，「貨櫃三雄」長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）在外資回補下，股價同步翻揚。集中市場加權指數終場大漲152點，收在17,078點。

三大法人買超25.59億元，主要來自外資回頭買超35.9億元，主要標的落在金融股、貨櫃及塑化等傳產股、面板股，投信、自營商都站在賣方，各賣2.57億元、7.73億元。

展望台股後市，華南永昌投顧董事長儲祥生表示，影響台股最重要的還是美股，仍得密切關注美股走勢。

兆豐投顧董事長李秀利、第一金（2892）投顧董事長陳奕光均認為台股低檔有撐。陳奕光對台股抱持樂觀有三大理由，其一是從外銷訂單觀察，上市櫃公司9月營收看俏，進而可望帶動第2季整體獲利破兆元，創歷史單季新高紀錄，第二是振興五倍券起跑，國發會估算對GDP貢獻最高達0.53%，第三是iPhone 13預購超乎預期，預料將帶動相關供應鏈廠商；台股月底前有機會回到季線之上，挑戰17,500點高點。李秀利認為，後續應觀察美國財長葉倫的財政支出法案順利與否。