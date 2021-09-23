法人：台股回神後 中小型股後市空間大

台股23日在美股反彈、中國恒大財務危險暫時舒緩下，指數早盤開始反彈，早盤開高百點後，持續反彈試圖挑戰半年線反壓，不過由於量能不足，短線攻擊力道不夠，漲幅收斂，終場指數上漲152點，收在17,078點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，9月聯準會會議決議，預定年內縮表且升息可能提前，比較9月及7月會後聲明，在通膨方面，上次會後聲明表示通膨已經上升，這次則表示通膨居高不下，從上升改為居高，顯示聯準會承認通膨壓力已經加重。

且通膨預測方面，9月預估，2021年及2022年PCE年增長分別從3.4%及2.1%，上揚至4.2%及2.2%，今年通膨年增長被大幅調高，反映Fed體認到通膨壓力加重。

後續升息時機點，主席鮑爾明確表示，縮減購債最快下次會議就會開始，意味11月2~3日的FOMC會後會宣布啟動，不過仍有可轉圜空間，主因8月非農就業大幅不如預期78.7萬人增長，只有增聘23.5萬人，預期10月第一周周五公布的9月非農就業人數，若符合預期，11月開始執行縮表機率高，對於第4季指數將產生不確定。

分析師表示，美元指數近期出現反彈，突破月、季線反壓，亞幣出現回檔，跌破月線附近，預期新台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強。法人態度，受到國際股市震盪，外資近期在現貨市場出現賣超，期貨未平倉空單近期也再度呈現增加趨勢，本土投信在集中出現加碼，顯示近期土洋看法不一致，至於政府基金雖然在指數回檔之際出現回補。

整體來看，法人目前操作分歧，投信比較偏向季底作帳，且觀察大盤與櫃買市場無論是漲幅、漲停板家數都是櫃買市場表現好，顯示近期在資金動能不足，外資保守下，中小型投信回補股較有表現空間。