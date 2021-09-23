快訊

直播／鴻海土城廠員工確診匡6名接觸者 指揮中心14時說明

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

台股反彈152點收17,078點 站回「萬七」

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股今（23）日受到美股開高走高，四大指數全數上漲帶動，指數早盤出現反彈，一度上漲220點，來到17,145點，多方向上挑戰半年線關卡，不過午盤過後漲幅收斂，終場上漲152點，收在17,078點，站回「萬七」關卡，成交量達2,508億元。

在國際股市表現上，恒大風險降溫，恒大到期債券票息會如期支付，股價止跌反彈逾10%，也帶動陸港股進行跌深反彈。

在台股方面，權值股的台積電（2330）、長榮（2603）、聯電（2303）、聯發科（2454）等呈現走揚；另外，盤面間，大同（2371）表現亮眼，股價攻上漲停、漢磊（3707）也上漲9.5%，其餘，包含：聯茂（6213）、景碩（3189）、智元、台光電（2383）、亞聚（1308）等也漲逾5%作收。

展望後市，法人指出，台股今日早盤開高百點後，指數持續反彈試圖挑戰半年線反壓，不過由於量能不足，短線攻擊力道不夠，並沒有收復昨天跌點的一半，目前看來盤勢屬於弱勢反彈。由於指數仍壓在月線及半年線之下，使得半年線17,162點之上，M頭套牢區明顯，短線操作難度增加，建議採取低接布局策略，反彈減碼。

台股

延伸閱讀

今日如期支付境內公司債利息 恒大開盤飆漲逾30%

台股早盤漲逾百點站回萬七 台積電開盤上漲2元

蔡明彰觀點：恒大債務不是危機 美國債務上限才是危機

股匯外資大逃殺 股市賣超355億 匯市匯出8億美元

相關新聞

台股反彈152點收17,078點 站回「萬七」

台股今（23）日受到美股開高走高，四大指數全數上漲帶動，指數早盤出現反彈，一度上漲220點，來到17,145點，多方向上...

千金股洗牌！信驊超車 大立光失股后

千金股排名今（23）日洗牌，大立光（3008）股價遭信驊（5274）超車，痛失股后，信驊早盤以2,320元開高後走高，一...

0056選到「景氣循環股」後一直跌怎辦？ 專家：還是可以存 時間會慢慢淡化你的悲傷

對此，財經專家阿格力表示「不用太擔心」，因為0056的選股邏輯一直都沒有變，過去多少也一定有選到景氣循環股，但是從績效來看，若是長期持有還是「賺錢」的。

法人：陸股歷史經驗第4季行情看俏

今年初，中國國家主席習近平提出「要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，向困難群眾...

張錫：台股被誤殺 可撿好股

台股遇秋劫，昨（22）日慘遭外資大舉賣超355.6億元，衝擊大盤重挫350點。投信投顧公會理事長張錫表示，「台股是被誤殺...

市場解讀聯準會立場偏鴿 美股收紅 台股開高

美國聯準會結束為期兩天的FOMC會議，聯準會會後表示，在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減，市場正面解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。