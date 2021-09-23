台股反彈152點收17,078點 站回「萬七」

台股今（23）日受到美股開高走高，四大指數全數上漲帶動，指數早盤出現反彈，一度上漲220點，來到17,145點，多方向上挑戰半年線關卡，不過午盤過後漲幅收斂，終場上漲152點，收在17,078點，站回「萬七」關卡，成交量達2,508億元。

在國際股市表現上，恒大風險降溫，恒大到期債券票息會如期支付，股價止跌反彈逾10%，也帶動陸港股進行跌深反彈。

在台股方面，權值股的台積電（2330）、長榮（2603）、聯電（2303）、聯發科（2454）等呈現走揚；另外，盤面間，大同（2371）表現亮眼，股價攻上漲停、漢磊（3707）也上漲9.5%，其餘，包含：聯茂（6213）、景碩（3189）、智元、台光電（2383）、亞聚（1308）等也漲逾5%作收。

展望後市，法人指出，台股今日早盤開高百點後，指數持續反彈試圖挑戰半年線反壓，不過由於量能不足，短線攻擊力道不夠，並沒有收復昨天跌點的一半，目前看來盤勢屬於弱勢反彈。由於指數仍壓在月線及半年線之下，使得半年線17,162點之上，M頭套牢區明顯，短線操作難度增加，建議採取低接布局策略，反彈減碼。