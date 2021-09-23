市場解讀聯準會立場偏鴿 美股收紅 台股開高

美國聯準會結束為期兩天的FOMC會議，聯準會會後表示，在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減，市場正面解讀聯準會的鴿派立場，美股三大指數收紅、結束連四黑；美股勁揚帶動下，台股今天開盤展開反彈行情，早盤一度大漲184點，達1萬7110點，站回1萬7100點關卡。

Principal Global Investors首席策略師沙赫表示，股市已經開始消化逐漸縮減購債，並迅速將注意力轉向最終升息的日期和步伐；即使升息，步伐可能也比市場擔心的要溫和一些。Bleakley Advisory Group投資長布克瓦則說，雖然聯準會可能會在11月宣布縮減購債規模，但今天沒有這樣做，這反映出FOMC仍然非常鴿派。

在聯準會開會之前，上周有逾617.8億美元自美國貨幣市場基金流出，創下今年以來最大單周淨流出金額。觀察三大主要債市上周基金資金動能，仍以投資級企業債券基金買氣最強，上周再流入105.64億美元，已連續27周吸金；高收益債券基金上周資金淨流入金額擴大至24.23億美元，連續9周吸金；新興債券基金上周淨流入金額雖收斂至14.01億美元，也是連續3周吸引資金淨流入。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，通膨走向與就業改善顯示美國縮減購債在即，聯準會重申鴿派不急於升息，意味貨幣政策將採漸進調整，預先反映Fed的鴿派立場，國際資金持續進駐主要債券基金懷抱，包含高收益債券在內的三大主要債券基金已連續3周全面吸金，高收益債券更已連續9周吸引國際資金持續力挺。

黃百嵩指出，根據歷史經驗，高收益債與美股高度正相關，想搶搭美股行情，又擔心股票波動風險者，高收益債提供另一個穩健選擇。至於債券投資人最關心的違約率，黃百嵩說，今年高收益債違約率可望來到2007年以來低位：在景氣復甦、疫情改善、油價回升等因素帶動下，今年以來高收益債違約率持續下滑，且市場進一步下調今年高收益債違約率預估值至0.65%，也有利高收益債的整體表現。