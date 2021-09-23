千金股洗牌！信驊超車 大立光失股后

千金股排名今（23）日洗牌，大立光（3008）股價遭信驊（5274）超車，痛失股后，信驊早盤以2,320元開高後走高，一度拉升至2,440元，盤中漲幅5.96%，以不到百元的價差擠下大立光，登上股后。

大立光8月合併營收40.1億元，月增5.5%，主受惠蘋果新iPhone拉貨，但年減20.3%；預估9月營收將可持續回升，累計今年前八月合併營收297.45億元，年減16.3%，主要是受到華為遭美國禁令的限制影響，加上整體手機市場動能減緩，及手機產業零組件缺料等因素的衝擊。

大立光8月營收雖創近7個月高點，蘋果iPhone13開始銷售，但法人認為iPhone13的亮點不夠，加上蘋果扶持大陸廠商的因素，恐影響大立光的出貨動能，大立光股價呈現破底走勢，今日以2,330元開高，一度拉升至2,355元，盤中漲幅1.73%。