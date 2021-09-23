台股早盤漲逾百點站回萬七 台積電開盤上漲2元

萬寶投顧蔡明彰強調，中秋假期之中，恒大地產債務危機造成全球股災，因為陸股休市，使得國際資金變現賣壓集中在港股，週一至週二恆生指數共計下跌2.8％，歐股有歐洲央行貨幣寬鬆利多，跌幅不大，德國股市兩天合計只下跌1％，美股道瓊及那斯達克兩天平均下跌2％，跌幅介於港股與歐股之間，尚未有抗跌跡象。

2021-09-23 09:14