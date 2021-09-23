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台股早盤漲逾百點站回萬七 台積電開盤上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（23）日開盤上漲72.25點，開盤指數16,998.07點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價588元。台股早盤指數一度漲逾百點，最高來到17,110.61點。（本報系資料庫）
台股今（23）日開盤上漲72.25點，開盤指數16,998.07點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價588元。台股早盤指數一度漲逾百點，最高來到17,110.61點。（本報系資料庫）

台股今（23）日開盤上漲72.25點，開盤指數16,998.07點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價588元。台股早盤指數一度漲逾百點，最高來到17,110.61點。

第一金投顧說，目前盤面觀望、量能不足，將以個股表現為主，第4季行情強弱將更為明顯，未來市場資金將以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第3季、第4季會成長，以及明年將比今年成長的產業。目前航運短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，有反彈須站在賣方。

第一金投顧說，投資人審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第4季仍會向上的個股，績優股整理中將是買點,選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、半導體設備、蘋概股、快沖 IC、MCU、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，偏多操作須控制好資金水位與風險。

周三(22日)美股四大指數齊揚，道瓊、標普創兩個月以來最佳單日漲幅，四大指數漲幅介於0.95%~2.0%。科技股與半導體類股表現佳，台積電與聯電ADR上揚。

個股 半導體 台積電

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