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秋節變盤 台股上演補跌行情失守半年線

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

台股今天在中秋連假後上演補跌戲碼，電子、金融、傳產等類股賣壓湧現，盤中一度重挫逾400點，摜破1萬6900點關卡，終場下跌350點，收在1萬6925點，半年線宣告失守；成交值則持續偏低，只有2930億元。

中秋連假期間全球主要股市受到大陸恒大集團債務危機影響紛紛下挫，台股今天開盤補跌，從下跌80點開出後旋即出現跳水式下殺，指數一度重挫438點，最低來到1萬6838點。權值股今天賣壓沉重，台積電大跌超過2%，收在586 元，單日市值蒸發3630 億元，另外包括聯發科、大立光、聯電、世界先進等個股也收黑，拖累大盤指數。

除了電子股表現疲弱，金融、傳產等類股也走跌，無法扮演撐盤角色。法人表示，台股本周只有三個交易日，加上FOMC本周開會，市場觀望縮表時程是否會公布，預期盤勢將呈現低檔盤整，建議投資人以不追進、等回檔為原則，先觀察量能，等到有明顯帶量多頭訊號才出手。

台股 中秋 連假

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