台股跌破萬七關卡 下跌350點收16,925點
今（22）日台股下跌350.97點，收盤指數16,925.82點，成交量2,930.29億元。台股受到美股近日的下跌影響，以及中國大陸恒大風暴的衝擊，今日收盤跌破萬七點關卡。
今日台股開盤即跳空下跌，曾跌至16,838.58點，今日電子股成交占大盤比重約五成，類股指數以鋼鐵指數下跌超過4%最大；今日以中低價永光（1711）、和益（1709）、台聚（1304）及仁寶（2324）等表現較佳。資產股的大同（2371）與裕隆（2201）則下挫收盤。
群益投顧說，過去15年中秋節後5日、後10日上漲機率達87%、73%，不過，還是要觀察美國聯準會動態後的美股、國際股市動向。投資人可等待台股量能放大過季線，操作才可以轉積極；較可能由電子股帶動，連假前法人已布局IC設計、電動車、伺服器供應鏈。
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