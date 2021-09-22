台股解析／大盤急跌下 法人看好這幾類股優先搶

中國大陸恒大集團面臨破產危機，衝擊美股在中秋連假期間重挫，周二略有止穩，但後續仍要看恒大風暴的發展，台股今（22）日開低走低，跌破半年線及17,000點關卡，急跌之下，手上持股該買還是該賣？那些股可以逢低搶？法人認為，目前應保守看待，保留較多資金部位，但包括晶圓代工、第三代半導體、SpaceX概念股、生技股等，則是可以搶進的標的，尤其是前景好的公司，建議可以往下布局來操作。

台股今日以17,196.79點開低後走低，盤中一度下探至16,838.58點，重挫438.21點，失守半年線及17,000點關卡，除了受到中秋假期間國際股市重挫的連動之外，市場也關注美國聯準會（Fed）決策，及中國大陸恒大集團面臨破產危機，擔心是否會重演「雷曼」事件的衝擊。

證券分析師張陳浩表示，美股大跌主要是受到恒大集團風暴的影響，加上Fed決策等因素，台股今日急殺，之後能否止跌或是緩跌，仍有待後續的觀察，包括恒大事件的變化及發展、全球股市的反應、中國政府的態度等，都需要關注。

張陳浩認為，目前應保留多一點的資金部位，雖不建議殺低，但也不要貿然買進，可以先觀望幾天，等大盤穩定一些再做決定，不過，張陳浩重申，前景佳的公司，在急跌時可以先搶進，採取往下布局的操作方式。

張陳浩重申看好晶圓代工，尤其是世界先進、聯電；第三代半導體包括漢磊、創惟；SpaceX概念的台揚、啟碁、昇貿等，都值得留意，可以往下布局買進。

證券分析師黃漢成認為，台股在高檔均線糾結向下，頭部壓力重重，加上產業出現利空及量能萎縮下，今日長黑棒下跌，技術面操作上也有停損的壓力，明日恐怕也是續跌的機會大，若指數再往下探，短線恐將先回測前波低點。

黃漢成建議保守看待，保留較多現金，他擔心目前台股恐怕只是剛開始下跌而已，目前各族群中，以生技股的籌碼較為穩定，且當資金從電子股、航運股等轉出來之後，生技股在線型佳、籌碼穩定下，可能成為資金轉戰的標的。

黃漢成認為，生技股中以具有新藥題材的個股為布局首選，包括中裕、浩鼎、合一、杏國、生華科、益安等各有新藥的題材，是值得留意的標的。