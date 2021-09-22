證交所：外資今年以來 賣超台股4345億元

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超44.96億元，其中買超中信金6.00萬張最多，賣超聯電5.80萬張最多。統計到上周為止，外資共賣超台股4345億元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為4067.56億元，總賣出金額4022.6億元，買超44.96億元；自年初至9月17日止，外資總買進金額為16兆6098.41億元，總賣出金額17兆444.35億元，累計賣超4345.94億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2176.58億元，占全體上市股票市值的44.04%，較9月10日的23兆6596.3億元減少4,419.72億元。

個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為中信金、台泥、新光金；賣超最多的前三名上市公司為聯電、群創、鴻海。