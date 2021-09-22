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台股補跌 萬七關卡宣告失守

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股早盤今天跳空大跌，盤中一度重挫逾400點，1萬7000點整數關卡失守，早盤走勢持續低檔震盪，跌點微幅收斂在下跌350點附近遊走。

大陸地產龍頭恒大集團財務危機在中秋連假期間造成全球主要股市大跌，台股今天在秋節連假後首個交易日出現補跌效應， 開盤下跌80點、以1萬7196點開出後，立刻出現跳水式下殺，指數一度重挫421點，最低來到1萬6855點。盤中指數逢低拉回，在1萬6900點附近震盪。

台股今天重挫的震央主要來自權值股，台積電今天以586元開出後，一度下殺至583元，跌幅超過2%；大立光、聯發科、鴻海等權值股也都無一倖免。不過，被視為五倍券概念的部分貿易百貨類股、網通類股，以及中小型股則逆勢走高。

台股 權值股 連假

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