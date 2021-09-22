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恆大衝擊！台股失守萬七 法人：國內金融業風險可控

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

中國恆大債務危機事件，衝擊台股今（22）日指數在早盤失守「萬七」大關，主要是市場擔心國內金融業、投信基金受影響狀況。

法人機構表示，近期中國房地產龍頭恆大集團傳出資金鏈問題，市場重燃中國大陸的相關曝險疑慮，在台灣金融業主要個股中，有二家金控、一家銀行因對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度較高，若風險上揚則影響程度較大，但因本國銀行對中國大陸曝險占淨值比已由2015年初最高值70.1%、降至2021今年3月的39.2%，因此，若中國大陸風險持續提升，對於台灣金融業的影響仍在可控範圍。

近期中國房地產市場傳出雜音，中國房地產龍頭中國恆大傳出資金鏈問題，恒大集團財務狀況引起市場關注，集團內股票，包括中國恒大、恒大物業及恒大汽車本月股價至今股價修正28%、33%及51%。分析師表示，截至7月底，據金管會統計台灣金融業曝險金額為22億元，主要是在國內外基金持有相關曝險，其中國內44檔基金持有12.62億元，境外41檔基金持有4.51億元，銀行部分，國內只有2家銀行有對恒大集團有授信，但整體金額在5億元以內，另外國內保險業、證券自營商，並沒有投資恒大集團股票與債券，影響在可控制之內。

就台灣金融業的大陸曝險來看，截至2021年1月底台灣金融機構對大陸曝險總額，金融業合計達到1.9兆元，其中以銀行1.56兆元最高，保險業中國曝險金額僅3,573億元居次，期貨業182億元，因此影響較大的是本國銀行業。

依據銀行局今年3月本國銀行對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度表，在金融業主要個股中，二家金控、一家銀行因對大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度較高，大陸相關風險上揚則影響程度較大，若以增加3.0%的提存來看，分別對個別公司的每股獲利影響0.34元、0.29元及0.56元。

就本國銀行對中國大陸曝險占淨值比來看，2015年1月達到最高值70.1%，今年3月已降至39.2%，風險已在法定限額及可控管範圍，本國銀行面對風險的能力已提升，因此若中國大陸風險持續提升，對於台灣金融業的影響仍在可控範圍。

金融業

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