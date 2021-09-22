台股早盤跌逾400點 跌破「萬七」、半年線關卡

台股中秋連假期間全球股市劇烈震盪，累計美股四大指數全數下跌，今（22）日日股跌逾200點、台指期也跌逾400點，台股開盤下跌80點，指數開在17,196點。權值股方面如：台積電（2330）、聯電（2303）、長榮（2603）、中鋼（2002）等跌逾2%，壓抑指數跌破「萬七」、半年線關卡，跌逾400點。

在美股方面，上周五以來美股迎接了混亂的四巫日，且受到中國恆大危機發酵拖累，全球市場由港股開始至歐、美股市均出現重挫，加上拜登政策議程不確定性，以及聯準會QE退場時間表等負面消息持續影響，四大指數累計均下跌超過2%，道瓊指數失守34,000點整數關卡。

累計四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌831.4點，或2.39%，收在33,919點；標普500指數下跌119點，或2.67%，收在4,354.19點；Nasdaq指數下跌435.5點，或2.86%，收在14,746.4點；費半指數下跌128點，或3.7%，收在3,345.02點。

統一投顧認為，台股秋節休假期間，恒大財務危機引發全球股市下跌，新加坡富時台指近三日合計下跌2.9%，今日台股重新開盤指數面臨補跌壓力。考量近期台股成交量能不足，盤面缺乏主流股，市場持股信心不夠，偏好短線進出，操作難度增加，建議謹慎保守，採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。