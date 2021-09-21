連假後首日「內外交逼」！台股明盤勢承壓 法人建議多看少做

明天是台股在中秋連假後首個交易日，內有量縮整理、產業前景雜音多，外有恒大債務危機、聯準會貨幣政策走向等因素影響。法人表示，台股面臨龐大壓力，建議投資人多看少做、降低持股比例、保留高現金部位，預測本周指數將回測1萬7000點關卡。

中國大陸地產龍頭恒大集團爆發財務危機，引發歐、美、港等股市20日重挫，但今天港股回穩、收漲122點，日經指數則大跌660點，歐洲主要股市則呈現走升格局，顯示投資人在經歷前一天的恒大震撼後逐步回穩，但整起事件對市場的後續影響仍有待觀察。

統一投顧董事長黎方國表示，恒大財務危機被形容為大陸版的雷曼事件，但大陸經濟量體很大，恒大事件仍在可控制範圍內，且大陸國際化程度低，不至於像雷曼會擴散到全世界。瀚亞投資投資長劉興唐則說，恒大財務危機尚未到違約狀態，況且兩岸這幾年交流降溫，金融業曝險金額大降；中期來看，台灣有些大陸內需股可能因為大陸股債市疲弱受到衝擊，其他如金融股或其他產業影響相對較小。

台股本周的交易日只有三天，對於影響走勢的外在因素，除了恒大事件要持續觀察，黎方國說，美國面對疫情升溫、聯準會FOMC於21、22日開會，外界關注貨幣政策動向，加上債務上限問題鬧得不可開交等因素，因此美股不會有好消息。至於內部因素要注意的是量縮，因為台股上周日均量已降至2695億元，改寫今年最低單周日均量，「淺水無大魚， 因此不會有大行情」， 加上第四季產業雜音多，包括面板或記憶體報價下跌、代工產能鬆動、蘋果新機對供應鏈沒有加持效應，本周將測試1萬7000點的支撐。

他表示，儘管電子股跌破季線、月線，但大盤指數因為有金融股支撐，因此只跌破月線，但預期台股指數會弱勢往下修正，建議投資人不要摸底，多看少做、降低持股比例、保留高現金部位，想進場就買金融股或高殖利率股票，是較好的防禦方法。