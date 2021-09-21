美股9月變天？分析師：要謹慎 但不必過於擔憂

9月向來是美股一年中表現最差的月份，加上8月非農新增就業人數僅23.5萬的意外低迷、消費信心滑落，顯示變種病毒影響經濟活動，投資人擔憂美股面臨大幅修正；永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，小摩散戶買進力道依然強勁、EPFR最新統計顯示美股基金吸金力連四周稱霸全球，對美股後勢不須太擔心；複委託投資人可留意防禦型及有政策支撐的題材，年底前也可布局近3個月向下修正的產業類股。

FOMC會議將於21、22日登場，市場關注就業與通膨達標後聯準會啟動政策緊縮，資金動能可能下降；陳泓睿指出，聯準會啟動縮表其實是對經濟情勢的一種肯定，意即經濟復甦到一定程度，才敢讓貨幣政策回歸正軌，歷經去年短暫「史詩級」經濟衰退後，復甦步調又急又猛，加上去年基期低，今年上半年經濟數據呈大幅成長，通膨飆高亦一度引起擔憂，但近期經濟數據的回穩，反而是經濟機制正常運作的表徵。

陳泓睿分析，個人實質消費總支出金額從今年3月開始持平，但服務類支出從2月起連續6個月成長，顯現解封的經濟效益；此外，美國存貨/銷售比來到有記錄以來的低點，庫存回補將是未來成長動能；時序邁入9月，從開學季到年底前還有包括如蘋果新品、感恩節、耶誕節等消費題材將登場，從去年的消費邏輯來看，疫情壓抑出現報復性消費舒壓，民眾在節慶的花費更高，促銷活動提前開打，今年的消費趨勢傾向樂觀。

要注意的是，疫情、通膨、就業是影響市場最關鍵的3件事，也是近期數據疲軟的主因（尤其消費信心的下滑），截至9月4日初領失業救濟金人數降至1年半新低，7月職缺數連五個月創高，連三個月在千萬人之上，加上薪資成長率持續增高，顯示就業狀況的阻礙來自於勞工就業意願低，而非企業對勞工需求減少；另一方面，聯準會褐皮書揭示許多企業未來半年計畫透過漲價來轉嫁成本，代表民眾消費意願仍強轉嫁容易。

美股三大指數道瓊、S&P500、那斯達克今年以來已分別累計上漲13.75％、19.29％、17.64％，儘管美股9月有小幅回跌，但目前市場資金仍多、企業手頭現金充沛，為股市提供基本支撐；預期疫苗第三劑開打，搭配樂觀的第三季財報預期，仍有牛市可期；美國整體經濟仍佳，只不過景氣復甦的初期已近尾聲，待稍作轉換後，景氣將進入全面擴張期；在本周FOMC會議進一步明確政策方向之前，複委託投資人可留意防禦型及有政策支撐的題材，如疫苗、綠能，或是如半導體等被升格為「國家戰略級」的產業，年底前也可布局近3個月向下修正的產業，如金融、能源，與零售相關類股。