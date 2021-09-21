本周台股如何布局 法人建議六字箴言

經過四天秋節長假，投資人本周如何布局台股？法人表示，長線來看台股下檔風險不高，可以擇機布局，但中秋節後大盤量能是否恢復，關係短線強弱，可先行觀望，守株待兔，策略上建議以「不追進、等回檔」為原則。

受到中秋長假前的觀望氣氛影響，台股上周日線連五黑，且上周五又受到富時成分股權重調整盤後生效影響，指數終場由紅翻黑小跌1.91點，收在1萬7276點，成交量3129億元，周線連兩周收黑，全周下跌197點，周線跌幅1.13%，單周日均量再下降至2695.9億元，改寫今年來最低單周日均量金額。

針對明天的台股走勢，中秋變盤說引發市場關注，永豐投顧指出，市場往往認為中秋長假可能觸發走空，究其原因，一方面是擔心歐美市場的波動，另一方面與產業淡季效果聯想，但回顧2016年到2020年五次中秋節，前三天股市累積下跌僅一次，而節後十日累積則有三次上漲，中秋變盤說可能是古老歷史，節後審慎樂觀。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面呈現膠著，好壞消息參半。盤勢上因為經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現差異相對放大，再考量大盤成交量能走低，台股或為區間格局。此外，市場預期美國聯準會可望於11月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，值此混沌之際，市場資金自然相對保守。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中國經濟數據放緩，地產集團陷入財務危機陰影，是總經面的不利因素。晶圓代工將調漲代工價格檯面化，在確認需求動向後，將提供產業景氣的正向動能，半導體類股占台股市值大，將是維繫大盤的重要力量。

永豐投顧表示，台股經過7-9月的波動，目前處於尷尬位置，回顧過去半年，4月長紅站上1萬7000點後，經歷5月的本土疫情與7、8月的景氣調整，月K線始終守住1萬7000點，因此目前大盤低檔風險有限。但目前股市陷入總體與個體訊息的混亂，一方面美國有QE減碼、債務上限等問題，且Delta變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清，總體方面有疑慮。再者電子方面的長短料問題是否扼殺需求，也影響投資信心，股市缺乏趨勢，建議策略上以不追進、等回檔為原則。本周先觀察量能，非有明顯帶量多頭訊號不出手，謹守展望穩定個股，長線布局；本周指數區間看1萬7000點至1萬7500點。