記憶體現貨價跌+外資降目標價 節後恐有壓

近期記憶體市況持續下滑，其中，DRAM現貨價格近日主流規格的現貨價格掉到約近6個月新低，另外，NOR Flash價格雖然維持平穩，但近日美系外資對於NOR Flash的後市需求預期將呈現疲軟，因此調降華邦電（2344）、旺宏（2337）目標價，使得該二檔個股股價同步破底，市場法人預期，中秋節後記憶體相關個股股價恐面臨壓力。

台股指數在中秋長假之前雖然呈現量縮整理，但指數仍維持長線相對高檔區，不過，台股記憶體相關個股不僅近期表現多數明顯落後台股大盤走勢，其中，台股二大NOR Flash指標股華邦電及旺宏卻在17日股價同步呈現破底走勢。其中，華邦電股價低點來到27.6元，股價不僅是波段新低，同時也是今年5月19日以來，即近四個月新低；另外，旺宏股價17日低點來到37元，也是創下波段新低，同時也是今年5月19日以來的近四個月股價新低。

二大NOR Flash指標股同步破底，主要由於DRAM現貨價持續滑落，根據市調機構集邦科技調查，DDR4 8G顆粒現貨均價滑落至3.72美元，自7月以來跌幅22.5%。DDR4 4G顆粒現貨均價滑落至2.62美元，7月來跌幅達27%，另外，DDR3 4G顆粒現貨均價滑落至2.66美元，7月來下跌17.9%，DDR3 2G顆粒現貨均價下滑至2.27美元，7月來跌幅達26.77%。

華邦電及旺宏股價破底，美系外資報告也是重要原因，美系外資出具最新報告指出，儘管NOR Flash的價格持續上漲，不過該外資認為，受到DRAM疲軟拖累，預期NOR Flash客戶的訂單會越來越薄弱，可能導致第四季NOR Flash的定價下降。

該美系外資表示，雖然仍持續看好未來NOR Flash在消費電子產品中使用量增加，不過短期而言，美國的NB庫存增加，PC、電視的需求也越來越疲軟，而且在中國的需求同樣疲軟，因此，該美系外資調降華邦電與旺宏的目標價，其中華邦電下修至29.5元，旺宏下修至39元，並維持中立評等。

國內市場法人表示，外資對記憶體產業及個股後市短線看保守已維持一段時間，外資法人調節台股記憶體相關個股之後，記憶體股明顯轉弱，在華邦電及旺宏雙雙破底之後，預料中秋節後記憶體股走勢恐怕將面臨較大壓力。