快訊

不斷更新／國5北返車潮激增！雪隧回堵7公里 宜蘭頭城段紫爆

確保幼兒園事件落幕 新北「強化2級警戒」延長至23日

記憶體現貨價跌+外資降目標價 節後恐有壓

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近期記憶體市況持續下滑，其中，DRAM現貨價格近日主流規格的現貨價格掉到約近6個月新低，另外，NOR Flash價格雖然維持平穩，但近日美系外資對於NOR Flash的後市需求預期將呈現疲軟，因此調降華邦電（2344）、旺宏（2337）目標價，使得該二檔個股股價同步破底，市場法人預期，中秋節後記憶體相關個股股價恐面臨壓力。

台股指數在中秋長假之前雖然呈現量縮整理，但指數仍維持長線相對高檔區，不過，台股記憶體相關個股不僅近期表現多數明顯落後台股大盤走勢，其中，台股二大NOR Flash指標股華邦電及旺宏卻在17日股價同步呈現破底走勢。其中，華邦電股價低點來到27.6元，股價不僅是波段新低，同時也是今年5月19日以來，即近四個月新低；另外，旺宏股價17日低點來到37元，也是創下波段新低，同時也是今年5月19日以來的近四個月股價新低。

二大NOR Flash指標股同步破底，主要由於DRAM現貨價持續滑落，根據市調機構集邦科技調查，DDR4 8G顆粒現貨均價滑落至3.72美元，自7月以來跌幅22.5%。DDR4 4G顆粒現貨均價滑落至2.62美元，7月來跌幅達27%，另外，DDR3 4G顆粒現貨均價滑落至2.66美元，7月來下跌17.9%，DDR3 2G顆粒現貨均價下滑至2.27美元，7月來跌幅達26.77%。

華邦電及旺宏股價破底，美系外資報告也是重要原因，美系外資出具最新報告指出，儘管NOR Flash的價格持續上漲，不過該外資認為，受到DRAM疲軟拖累，預期NOR Flash客戶的訂單會越來越薄弱，可能導致第四季NOR Flash的定價下降。

該美系外資表示，雖然仍持續看好未來NOR Flash在消費電子產品中使用量增加，不過短期而言，美國的NB庫存增加，PC、電視的需求也越來越疲軟，而且在中國的需求同樣疲軟，因此，該美系外資調降華邦電與旺宏的目標價，其中華邦電下修至29.5元，旺宏下修至39元，並維持中立評等。

國內市場法人表示，外資對記憶體產業及個股後市短線看保守已維持一段時間，外資法人調節台股記憶體相關個股之後，記憶體股明顯轉弱，在華邦電及旺宏雙雙破底之後，預料中秋節後記憶體股走勢恐怕將面臨較大壓力。

NOR Flash 外資

延伸閱讀

半導體類股將是維繫大盤力量 台股觀望氣氛濃

法人看台股 節後轉向價漲量增

「蘋果從來不公布」全螢幕iPad mini 6增加到4GB記憶體、iPad 9仍為3GB

DRAM價10個月首跌 下行周期開啓？

相關新聞

投信鎖定四族群 拚季底作帳行情

上周台股周線連二黑、加權指數連五日下跌，不過投信卻對台股信心不減。為了拚季底作帳績效，投信連續七日買超台股，並以基本面馬...

法人看台股 節後轉向價漲量增

台股上周隨中秋連假將至、以及部分丙種縮手，致使成交量表現低迷。再加上上周五富時指數調整，使得行情連五跌，再破月線支撐。上...

兩檔千金股 目標價上修

外資中秋連假前夕回補台股，為節後行情帶來好兆頭，攻勢齊步瞄準「千金股」和「準千金」上修，包括富邦媒、譜瑞-KY及精測後市...

台塑四寶 大摩喊買

塑化品利差一度萎縮，影響塑化股行情低迷，不過繼國內投顧看漲第4季塑化報價，摩根士丹利指出，因美國颶風、歐美經濟解封、亞洲...

台股週線連2黑 法人：節後盤勢有機會轉趨明朗

受到中秋長假前的觀望氣氛影響，上週台股週線連2黑、日線連5黑，但法人認為，經歷中秋節假期，不確定因素釐清，本週台股走勢可...

一周盤前解析／半導體、車電 展望正向

台股在中秋連假告一段落後，市場本周焦點將重回全球央行陸續召開的利率會議，包括21~22日的美國聯準會，以及日本、國內央行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。