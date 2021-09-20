不甩大盤量縮整理 10檔個股穩健攀升創逾一季新高

台股不僅在長期前買盤縮手，近二個月以來大盤走勢震盪、多頭力道明顯趨緩，電子權值股無力接棒下，盤面呈現多方群龍無首、非權值股各自輪動情況，市場分析師表示，選股上建議可以留意技術面上股價維持站上所有短中長期均線，且近一周內無視大盤量縮整理而持續創近一季股價新高的10檔技術面多方主導的強勢攀升股。

台股集中市場指數近期維持橫向整理，且過去一、二周，在中秋假期之前，大盤更是呈現量縮整理格局，權值股表現平淡，不過，分析師建議，部分不佔權值股個股表現仍相對活潑、強勢，投資人可以追蹤留意技術面及股價偏多個股。

華南投顧董事長儲祥生表示，今年以來外資對台股幾乎是一路賣超，今年台股多次創下指數歷史新高表現中，內資反而主導台股多頭氣勢，非權值股由內資主導的情況更為明顯，因此近期雖然台股表現平淡，但部分獲得資金青睞的個股，在過去一周股價仍陸續創下波段新高。

市場分析師統計，過去一周股價創下至少逾二個月新高，且目前技術面上，股價強勢站上所有短中長期均線上的個股，篩選出的個股有10檔，包括電子股的力旺（3529）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、南電（8046）、昇達科（3491）、利機（3444）、威健（3033）及仁寶（2324）；傳產股則是有南亞（1303）及亞聚（1308）二檔。

電子股以中小型股IC設計股為主，包括台積電（2330）轉投資的創意、世芯-KY及高價的IC設計股力旺，這三檔IC設計股就是近期中小型電子股指標股，股價最高的力旺股價由於5月中旬的785元一路緩走上漲，四個月以來股價維持多頭走調，上周股價高點來到1890元，四個月間股價漲幅逾140%，世芯-KY近期則突破800元關卡，而創意則即將挑戰500元大關。

其餘電子股包括代工大廠仁寶、昇達科、南電及IC通路股威健及利機也都呈現技術面偏多、股價至少寫二個月以來新高的條件。

非電子股部分，在原物料行情帶動下，近期南亞及亞聚表現較為強勁，其中，南亞股價近期看似緩漲，但股價也已寫下今年5初以來的新高，近一個多月以來，不僅內資買超，外資同樣站在買方、推升股價上漲，另外，亞聚更是創下2011年10月以來的長線新高。