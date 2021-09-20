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台股秋節後審慎樂觀 5年來的秋節後10日累積有3次漲勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中秋長假後的台股該怎麼操作？法人表示，2016年到2020年五次中秋節，前三日股市累積下跌僅一次，而節後十日累積則有三次上漲，所以，中秋變盤說可能是古老歷史，節後審慎樂觀。

上周台股在中秋節長假及美股四巫日的不確定性罩頂下，指數開高走低，加權指數終場收17276.79點，一周下跌197.78點，跌幅1.13%，五日均量2691億，量能萎縮明顯。上櫃指數同步收黑，指數收211.31點，跌1.55%，上櫃明顯偏弱。

永豐投顧表示，從日K線走勢來看，上周連收五黑K，市場瀰漫觀望氣氛，縱使盤中有短暫波動，賣壓隨即出籠，顯示投資人短線心態。特別是過去的強勢類股上周明顯轉弱，反而是水泥、塑膠等冷門股成為短期強勢。

至於國際環境則是不明。美國股市小漲小跌，經濟數據轉弱，再加上債務上限問題糾纏，似乎不利，然而費城半導體指數創新高，設備投資依然火熱，同時Delta變種病毒難對付，晶片缺貨依然難解，股市架構沒大改變。而蘋果發表新機，本該熱鬧關注，但因為規格提升有限，蘋果股價拉回。

永豐投顧表示，經過7-9月的波動，台股目前處於尷尬位置，然而回顧過去半年，自4月長紅站上17,000點後，其間經歷5月的本土疫情與7、8月的景氣調整，月K線始終守住17,000點，因此目前大盤低檔風險有限，不悲觀。不過，眼前股市陷入總體與個體訊息的混亂，一方面美國有QE減碼、債務上限等問題，而且Delta變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清，總體方面有疑慮。再者電子方面的長短料問題是否扼殺需求，也影響投資信心，所以股市 缺乏趨勢，建議策略上以不追進、等回檔為原則。

永豐投顧說，本周先觀察量能，非有明顯帶量多頭訊號不出手，謹守展望穩定個股，長線布局，指數區間看17,000點至17,500點。

中秋節 台股

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