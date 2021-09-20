半導體類股將是維繫大盤力量 台股觀望氣氛濃

中國大陸經濟數據放緩，地產集團陷入財務危機陰影，是總經面的不利因素。法人表示，晶圓代工將調漲代工價格檯面化，在確認需求動向後，將提供產業景氣的正向動能，半導體類股占台股市值大，將是維繫大盤的重要力量。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面呈現膠著，好壞消息參半。盤勢上因為經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現差異相對放大，再考量大盤成交量能走低，台股或為區間格局。

安聯投信台股團隊表示，尤其是市場預期美國聯準會可望於11月釋出較為明確的貨幣政策方向時程表，加上目前包括許多總經面和產業面等訊息都需要時間反覆消化，許多企業也開始估算明年預算，因此值此混沌之際，市場資金自然相對保守。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，總體來看，維持台股區間走勢的看法，個股選擇是累積報酬的主要來源，對電子類股的正向看法不變，但將更側重半導體。以個股機會為選股主軸；在產業配置上，在電子業部份，看好晶圓代工將領軍半導體族群向上，IP service 持續受惠高速運算與 AI的需求成長，車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏，新款 iPhone即將上市，Apple供應鏈具有季節性操作的亮點。

在傳產股部份，經濟回歸常軌、美國擴張基建與全球減碳為重點趨勢，看好資本支出、民生需求、綠能概念等類股，受疫情影響的鞋類與成衣業者則有機會在越南疫情放緩後有所表現。