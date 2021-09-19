台股波動 法人建議基金投資可以這樣做

台股近期表現震盪，許多投資人不知如何因應，法人表示，台股現階段投資布局難度提高很多，建議在風險機會並存下，投資人以定期定額方式投資台股基金風險相對較低，儘管定期定額長期投資不用擔心回檔，但如能利用微定期、微定額方式，更能掌握低檔入市、高檔鎖利的投資契機。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股近期走勢震盪，展望後市，政府將推出5倍劵刺激經濟，而中國即將進入金九銀十的傳統旺季，對於內需消費以及紙箱等需求也可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。第三代半導體在電動車的需求暢旺之下，也將有機會表現，長期趨勢仍看好。

群益投信表示，「微定額」投資方式是在每月定期定額之外，多設定彈性的加碼或停利機制。股市拉回時，沿著股市波動，沿路微定額加碼，一旦股市上漲來到預設獲利，就先落袋出場，搭配「長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼」的定期定額四大金律，讓定期定額投資更加符合人性，同時也更加具有投資效率。

群益投信投資長李宏正指出，微定額加碼掌握「123」紀律投資法則，第一個1是一成，也就是指數跌幅大於自己的平均成本 10% 時，例如平均成本100元，若股市下跌10%，就啟動加碼。第二個2是微定額至少2次，股市拉回整理，投資人都知道要加碼，但要加碼多少，這就是2；若行有餘力，不妨設定扣款兩次，增加低點撿便宜的機會。第三個3，是獲利三成部分調節或獲利出場，在股市周期循環下，一旦台股漲聲響起，當指數漲幅高於自己的平均成本 30% 時，可以紀律調節或獲利出場。如此一來低價有加碼、高價有調節，可極大化定時定額的投資效益。