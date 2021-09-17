快訊

政院「3+11」調查報告：沒書面記錄不影響決策有效和適法性

不當1、2、6邊緣人 300萬份藝FUN券登記1次、最高抽4次

台積電尾盤遭突襲驟跌8元 台股跌1點收17,276點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

台股今(17)日收盤下跌1.91點，收盤指數17,276.79點，成交量3,107.36億元，不過，尾盤富時指數調整生效，最後一盤爆出600餘億元成交量，台積電（2330）更遭突襲，由原本608元驟降至600元，使得原本上漲逾百點的大盤指數翻黑，全周大盤指數下跌197.75點。

中秋假期前的台股交易低迷，早盤跌破月線後，台積電領軍多頭再拉大盤指數重返月線之上，並且一路走揚，盤中上漲超過百點，電子股成交占大盤比重約五成，主要集中在半導體族群，台積電開平走高拉抬指數；航運股今日成交占大盤不及二成，類股指數漲幅逾2%，居各類股指數之冠，貨櫃三雄股價回穩表現相對強勢。

今日中低價股表現強勢，凸顯有人護盤者也較受散戶青睞，大同（2371）、亞聚（1308）、精英（2331）、一銓、泰豐（2102）、裕隆（2201）、東森（2614）、宏碁（2353）、華航（2610）、彩晶（6116）及堤維西（1522）等股今日盤中走強。金融股及鋼鐵股走勢則轉為疲軟，中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）等股呈現下跌。

第一金投顧說，中秋連假前的買盤觀望，成交量再創近期新低，在全球股市接替修正之下，加權指數則是在月線及季線之間震盪整理；短線則看月線能否有守，否則有機率回測17,000點整數關卡或半年線支撐。

另外，周五為美股四烏日，加上假期後接替而來的 Fed 利率決策會議，短線買盤將更萎縮，在量縮行情方向未出來之前，波段投資人或可提高現金水位，待市場表態後再行介入即可。

台積電 台股

延伸閱讀

外資點名台積電兩大客戶砍單 估Q4營收僅季增5%

在台積電待5年突辭職 他曝新工作年薪勸：千萬別離開

台股反彈重砲手出列 鋼鐵 航運 車電 IP呼聲高

台股開盤上漲0.59點 台積電開平盤

相關新聞

高檔震盪買什麼？ 埋伏布局轉機股 營收成長股

在近日台股頻見單日成交量不到3000億元的情況下，可預期市場資金將會更謹慎的選擇類股操作，而資金不會單往營收成長股方向，有時也會流到營運轉機股，投資人選股時不妨留意這兩大方向。

大同漲停鎖死、逾5萬張排隊等著買 集團股跟進大漲

台股今（17）日盤中一度大漲逾百點，大同（2371）開高走高直衝上漲停33.4元鎖死，創下2018年12月以來的新高價，...

神操作！長榮、陽明股票賣在高點 專家教戰航運類股轉折這樣抓

如果時間可以重來，你問一位台股投資人，今年最希望自己回到什麼時間點？應該有許多人會回答：「我希望回到今年3月歐印（all in）長榮（2603）跟陽明（2609），然後在7月初的股價高點全部賣掉。」

一表掌握10檔熱門零股漲跌幅3招判斷哪一檔值得繼續買 小資族還可選這「佛系」投資法

盤中零股交易上路後，許多股價高不可攀的權值股，開始成為小資族新寵，即使無法一口氣買下1張，也能透過零股交易，慢慢「存」到手；不過，近期台股波動加劇

富邦媒早盤飆天價 一度擠下信驊、坐三望二

高價千金股出現洗牌跡象，尤其是三檔2,000元級的公司，大立光的后位面臨戰，早盤大立光仍是破底，但是富邦媒（8454）卻...

聯電下一步：挑戰百元股價？

全球疫情肆虐下，台灣科技產業依舊蓬勃成長。《財訊》最新一期封面故事，探討在全球晶片缺貨潮下聯電的角色。股價在近期創下21年新高的聯電，接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。