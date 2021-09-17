台積電尾盤遭突襲驟跌8元 台股跌1點收17,276點

台股今(17)日收盤下跌1.91點，收盤指數17,276.79點，成交量3,107.36億元，不過，尾盤富時指數調整生效，最後一盤爆出600餘億元成交量，台積電（2330）更遭突襲，由原本608元驟降至600元，使得原本上漲逾百點的大盤指數翻黑，全周大盤指數下跌197.75點。

中秋假期前的台股交易低迷，早盤跌破月線後，台積電領軍多頭再拉大盤指數重返月線之上，並且一路走揚，盤中上漲超過百點，電子股成交占大盤比重約五成，主要集中在半導體族群，台積電開平走高拉抬指數；航運股今日成交占大盤不及二成，類股指數漲幅逾2%，居各類股指數之冠，貨櫃三雄股價回穩表現相對強勢。

今日中低價股表現強勢，凸顯有人護盤者也較受散戶青睞，大同（2371）、亞聚（1308）、精英（2331）、一銓、泰豐（2102）、裕隆（2201）、東森（2614）、宏碁（2353）、華航（2610）、彩晶（6116）及堤維西（1522）等股今日盤中走強。金融股及鋼鐵股走勢則轉為疲軟，中鋼（2002）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）等股呈現下跌。

第一金投顧說，中秋連假前的買盤觀望，成交量再創近期新低，在全球股市接替修正之下，加權指數則是在月線及季線之間震盪整理；短線則看月線能否有守，否則有機率回測17,000點整數關卡或半年線支撐。

另外，周五為美股四烏日，加上假期後接替而來的 Fed 利率決策會議，短線買盤將更萎縮，在量縮行情方向未出來之前，波段投資人或可提高現金水位，待市場表態後再行介入即可。