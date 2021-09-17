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大同漲停鎖死、逾5萬張排隊等著買 集團股跟進大漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同集團今開高走高直衝上漲停33.4元鎖死，創下2018年12月以來的新高價。圖／聯合報系資料照片
大同集團今開高走高直衝上漲停33.4元鎖死，創下2018年12月以來的新高價。圖／聯合報系資料照片

台股今（17）日盤中一度大漲逾百點，大同（2371）開高走高直衝上漲停33.4元鎖死，創下2018年12月以來的新高價，盤中成交量居個股之冠，超過5萬張的漲停及市價單排隊等著買，集團股精英（2331）、福華（8085）、大世科（8099）同步跟進大漲。

大同今年本業轉盈，第2季稅後純益8.27億元，每股純益0.35元，累計今年上半年稅後純益5.26億元，每股純益0.23元；子公司尚志資產公告將在9月22日除息，將發放現金股利5.15億元，將進一步挹注大同的獲利表現。

外資及投信連續兩個交易日買超大同，早盤以31.05元開高後衝上漲停33.4元，盤中成交量逾15.58萬張，居個股成交量之冠，逾5萬張買單排隊等；集團股精英開高，一度衝上漲停26.25元，盤中漲幅逾7%。

福華以17.6元開高，一度衝上漲停19.15元，盤中漲幅逾9%；大世科以44.25元開高，一度拉升至48.25元，盤中漲幅3.52%。

大同強漲鎖住漲停，衝上近3年高價，法人認為，主要是認同及看好董事長盧明光的改造策略與未來的成果，公司經營者獲得認同，有助股價的表現，大同轉機題材下長線看好。

大同 集團股

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