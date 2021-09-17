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外資點名台積電兩大客戶砍單 估Q4營收僅季增5%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美系外資日前示警台積電（2330）第4季恐遭砍單引來市場關注後，最新報告再度重申，擔心晶圓代工訂單削減可能在第4季開始，且點名包括蘋果及聯發科（2454）分別減少5奈米、7奈米訂單，預估台積電第4季營收季增5%，較市場預期的逾10%低，將導致第4季獲利進一步下降，維持台積電中立評等，目標價580元。

美系外資日前出具報告認為整體半導體需求可能被高估，已看到智慧手機、電視、電腦半導體需求轉弱，另外，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧型手機感測器庫存也會有問題，預估台積電、力積電等代工廠，最快今年第4季將出現訂單遭削減的情況。

美系外資表示，全球晶片封測14%產能位於馬來西亞，尤其是德州儀器（TI）、意法半導體（STM）、安森美（ON Semi）及英飛凌（Infineon）等美歐IDM廠的產能；受新冠肺炎疫情影響，馬來西亞封測工廠6月開始實施部分封鎖，9月為止的產能利用率平均僅47%，導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU ，因此造成晶片短缺聲浪不斷，預期馬來西亞晶片產能可在11月及12月可明顯改善。

繼日前這份報告引來市場高度關注後，美系外資最新報告表示，由於電視、NB、智慧手機、消費性電子庫存壓力增加，預期晶圓代工廠的砍單效應可能從第4季開始，最近已經開始看到台積電智慧手機客戶在減少舊一代晶片的庫存。

美系外資指出，聯發科正在削減台積電7奈米的 5G SoC 訂單；另外，蘋果正在削減 A14 處理器的訂單，主要是使用在iPhone 12的5奈米晶片，美系外資預估台積電第4季營收僅季增5%，低於市場預估，維持台積電中立評等，目標價580元。

台積電 智慧手機

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