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永豐台灣ESG首次調整成分股 增緯創等10檔個股

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

永豐台灣ESG ETF(00888)3月底掛牌，今(17)日配合追蹤標的指數公司富時國際針對富時台灣ESG優質指數半年度指數審核結果，進行首次成分股調整，新增緯創（3231）、仁寶（2324）、廣達（2382）、台灣高鐵（2633）等10檔個股，剔除宏達電（2498）、國巨（2327）、華新科（2492）等15檔個股，新成分股配置17日盤後生效。

永豐台灣ESG ETF追蹤指數富時台灣ESG優質指數，成份股編製原則首先透過FTSE Russell 的ESG評鑑系統的ESG評分，再加上殖利率加權等條件，挑選ESG評分高、殖利率佳的優質企業投資組合。

永豐台灣ESG ETF本次新增成份股包括緯創、仁寶、廣達等企業，主要受惠企業ESG分數提高、股息殖利率高而入列，根據Cmoney資料庫統計，緯創今年股息殖利率高達7%，廣達、仁寶也有近6%的股息殖利率，股息殖利率具備吸引力、獲利表現佳，被納入投資標的。

台灣高鐵也是本次新納入指數的ESG績優企業，近年除了透過綠建築車站，實踐對環保的承諾，台灣高鐵也積極推動供應鏈管理，促進供應商永續發展，於今年初完成「高鐵採購網」建置，落實ESG永續概念在各項營運細節中，為公司及股東創造更大效益。

針對股利、ESG評分等整體表現評核，也進行標的剔除汰換或成分股權重調整，剔除個股如宏達電、國巨、華新科等，權重調整幅度大的個股如友達（2409）等。

永豐投信表示，永豐台灣ESG ETF在成份股調整後，持股產業約八成落在電子產業，其餘二成在金融與傳產，是進可攻、退可守的ESG ETF配置，偏重在電子產業也被市場視電子版ESG ETF，台灣電子產業的全球化能力和國際ESG標準接軌，企業獲利也更具成長性。

永豐台灣ESG ETF將在10月進行成立以來首度除息，永豐投信建議喜歡穩健季配息金流、追求股價成長的投資人可以把握買進時機，參與除息，同時作為長期存股投資優質選擇。

ETF 殖利率

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