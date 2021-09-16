一股分割為二股 愛普董事會通過變更股票面額基準日

愛普日前已於110年股東會通過修改公司章程，將公司發行股票面額自10元修訂為5元，今天董事會進一步通過訂定變更股票面額之基準日為10月15日，面額變更後之新股票將於10月18日進行上市買賣。

愛普表示，希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加一倍，除活絡市場交易外，更有助於公司方面靈活規劃員工股權獎勵措施，強化人才留用與召募。

愛普表示，舊股票最後交易日為10月6日，停止交易期間為10月7日至15日，最後過戶日為10月10日，停止過戶期間則為10月11日至15日；並將以10月18日為新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣。

愛普上半年營收為28.61億元，營業毛利12.93億元，稅後淨利8.07億元，EPS 10.89元(面額變更前)，已超越去年全年度獲利表現（扣除處分日本孫公司利得後）；今年1~8月累計營收來到42.98億元，相較去年同期成長92.61%。

愛普希望完成股票面額轉換後，能增加在外流通股數，並降低股票購買門檻，但也提醒投資人，財務資料（如:每股盈餘或每股淨值等）將有所變動，建議投資人利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。