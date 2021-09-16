快訊

幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股9月變天？分析師：謹慎，但不必過於擔憂

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
永豐金證券。圖／永豐金證券提供
永豐金證券。圖／永豐金證券提供

9月向來是美股一年中表現最糟糕的月份，加上8月非農新增就業人數僅23.5萬的意外低迷、消費信心滑落，顯示Delta病毒已影響到經濟活動，投資人擔憂美股面臨大幅修正；永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，散戶買進依然強勁、美股基金吸金力持續四周稱霸全球，觀察經濟數據與市場趨勢，後勢毋須太過擔心；複委託投資人可留意防禦型及有政策支撐的題材，年底前可佈局近期向下修正的產業類股。

9月下旬FOMC會議即將登場，市場關注就業與通膨達標後Fed啟動政策緊縮，資金動能可能下降；陳泓睿指出，Fed啟動縮表其實是對經濟情勢的肯定，意即經濟復甦到一定程度，Fed才敢讓貨幣政策回歸正軌，歷經去年短暫「史詩級」經濟衰退後，復甦步調又急又猛，加上去年基期低，今年上半年經濟數據呈大幅成長，通膨飆高亦一度引起擔憂，但近期經濟數據的回穩，反而是經濟機制正常運作的表徵。

陳泓睿分析，個人實質消費總支出金額從今年3月開始持平，但服務類支出從2月起連6個月成長，顯現解封的經濟效益；此外，美國存貨/銷售比來到有記錄以來的低點，庫存回補將是未來成長動能。時序邁入9月，從開學季到年底前還有蘋果新品、感恩節、耶誕節等消費題材將登場，從去年的消費邏輯來看，疫情壓抑出現報復性消費舒壓，民眾節慶花費更高，促銷活動提前開打，消費趨勢傾向樂觀。

陳泓睿表示，疫情、通膨、就業是影響市場最關鍵的3件事，同時也是近期數據疲軟的主因（尤其消費信心的下滑），截至9/4初領失業救濟金人數降至1年半新低，7月職缺數連五個月創高，連三個月在千萬人之上，加上薪資成長率持續增高，顯示就業狀況的阻礙來自勞工就業意願低，而非企業需求減少；另一方面，Fed褐皮書揭示許多企業未來半年計畫透過漲價來轉嫁成本，代表民眾消費意願仍強。

美股三大指數道瓊、S&P500、那斯達克今年以來已分別累計上漲13.75％、19.29％、17.64％，儘管美股9月有小幅回跌，但目前市場資金仍多、企業手頭現金充沛，為股市提供基本支撐；預期疫苗第三劑開打，搭配樂觀的第三季財報預期，仍有牛市可期。

美國整體經濟仍佳，只不過景氣復甦的初期已近尾聲，待稍作轉換後，景氣將進入全面擴張期；在9/21~9/22 FOMC會議進一步明確政策方向前，複委託投資人可留意防禦型及有政策支撐的題材，如疫苗、綠能，或是如半導體等被升格為「國家戰略級」的產業，年底前也可佈局近3個月向下修正的產業，如金融、能源，與零售相關類股。

美股 Fed

延伸閱讀

日本發現疫苗內含異物 輝瑞指屬正常成分不影響安全

60萬莫德納鐵粉還在等第一劑 陳時中：有疫苗就先打

反疫苗、反戴罩…美又一廣播節目主持人確診身亡

印尼開放申請簽證 12歲以上須完整接種疫苗

相關新聞

大立光股價破底收2,460元 老三信驊快追上來了

股后大立光（3008）8月營收雖創近7個月高點，蘋果iPhone13也亮相，但大立光股價卻呈現破底的走勢，今（16）日開...

謝金河：台股的高度 本益比的空間調整

在台積電調漲晶圓代工價格帶動半導體股漲勢效應下，加權指數彈升千餘點，到了一七五○○左右，台股暫時停下腳步，正在等待下一個變化，大家想想，市場好像在擔心什麼變數，呈現出來的是成交量逐漸縮減，這是變盤的徵兆，台股到底往上？或往下？可能即將攤牌。

季底選股錦囊計 正常低量讓行情走得久一點

外資連續大賣之後，連本土法人也陷入觀望，台股資金量能大退潮，糾結的盤勢，讓投資人無所適從，時序將進入第四季，哪些產業或個股又將勝出？

美股9月變天？分析師：謹慎，但不必過於擔憂

9月向來是美股一年中表現最糟糕的月份，加上8月非農新增就業人數僅23.5萬的意外低迷、消費信心滑落，顯示Delta病毒已...

富邦基因免疫生技ETF 搶搭疫苗商機順風車

美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月即發表聲明，新冠肺炎疫苗效力隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，未來防重症...

台積電填息再貼息 台股跌75點收17,278點

護國神山台積電（2330）今（16）日填息再貼息，加上即將面臨中秋長假，市場觀望氣氛加重，導致台股由紅翻黑，回測月線支撐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。