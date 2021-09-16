台股收跌75.3點 三大法人賣超70.66億

在台積電調漲晶圓代工價格帶動半導體股漲勢效應下，加權指數彈升千餘點，到了一七五○○左右，台股暫時停下腳步，正在等待下一個變化，大家想想，市場好像在擔心什麼變數，呈現出來的是成交量逐漸縮減，這是變盤的徵兆，台股到底往上？或往下？可能即將攤牌。

2021-09-16 13:40