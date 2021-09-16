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台股收跌75.3點 三大法人賣超70.66億
台股今（16）日開低震盪，台積電（2330）除息，僅花7分鐘就填息，可惜股價翻黑作收，股王、股后也收低，鴻海（2317）同步收黑，在市場觀望下量能再向下萎縮，大盤指數終場收17,278.7點，下跌75.3點，成交量2,385.16億元，創今年新低量；三大法人賣超70.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超49.48億元，投信買超5.19億元，自營商賣超（合計）26.37億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.51億元，自營商（避險）賣超6.85億元。
台股今日以17,332.34點開低，早盤一度翻紅拉升至17,411.37點，台積電開低翻紅完成填息，但隨後再翻黑，收在600元，電子權值股走弱，航運股及鋼鐵股也下跌，量能再向下縮，指數收在17,278.7點。
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