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大立光股價破底收2,460元 老三信驊快追上來了

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光。（本報系資料庫）
大立光。（本報系資料庫）

股后大立光（3008）8月營收雖創近7個月高點，蘋果iPhone13也亮相，但大立光股價卻呈現破底的走勢，今（16）日開高走低，盤中跌破2,500元下探至2,445元，終場收在2,460元，下跌60元，跌幅2.38%，創下2016年5月來的新低。

大立光8月合併營收40.1億元，月增5.5%，主受惠蘋果新iPhone拉貨，但年減20.3%；預估9月營收將可持續回升，累計今年前八月合併營收297.45億元，年減16.3%，主要是受到華為遭美國禁令的限制影響，加上整體手機市場動能減緩，及手機產業零組件缺料等因素的衝擊。

蘋果新品正式亮相，但法人認為iPhone13的亮點不夠，加上蘋果扶持大陸廠商的因素，恐影響大立光的出貨動能，大立光今日以2,525元開高，盤中翻黑，跌破2,500元，創下5年多來的新低，終場收2,460元。

股后破底，高價股排名第三的信驊（5274）則是往上攻，盤中一度拉升至2,220元，拉近與大立光的差距，股后爭霸戰似乎一觸即發，終場收在2,165元，上漲5元，漲幅0.23%。

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