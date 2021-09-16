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法人圈看淡記憶體Q4展望 威剛盤中股價寫4個月新低

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
記憶體示意圖。報系資料照
記憶體示意圖。報系資料照

記憶體現貨市場價格近期自高檔拉回，使得法人圈看淡記憶體相關個股的第四季展望，記憶體模組大廠威剛（3260）在外資法人調節的賣壓下，股價近期連續走低，今（16）日盤中股價寫下近四個月的新低。

記憶體合約價雖然仍維持相對穩健，但現貨市場價格自6月開始就出現較明顯的回檔，也使得法人圈看淡記憶體產業及相關個股第4季展望，其中，台灣記憶體模組龍頭威剛，股價在7月見到波段高點132元之後緩步下滑，近二個月外資法人更出現明顯調節動作，使得今日盤中威剛股價低點來到82.1元，股價寫下5月中旬以來，即近四個月的新低。

籌碼表現上，外資法人在7月賣超威剛9177張之後，9月以來仍維持小幅賣超動作，投信近期也是站在賣方居多，使得威剛股價近期走低並在今日出現破底。

對於產業後市，雖然法人普遍持保守看法，不過，威剛先前仍表示，該公司仍看好記憶體長線多頭走勢未變，特別是在DRAM方面，預計第4季開始現貨價格的走勢將趨平穩，各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度，預期自明年第2季起，DRAM價格又將再度站上成長曲線。NAND Flash應用則受惠上游製程提升與成本持續優化，也將刺激整體市場應用量倍增。

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