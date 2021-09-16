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台積電除息 603元開出、早盤完成填息
台積電（2330）今（16）日除息，今年第1季現金股利2.75元，早盤以603元開出，小小貼息，股價開低後翻紅，一度拉升至607元，完成填息。
台積電採季配息以來，今日是首度將配息由2.5元拉高至2.75元，預計10月14日發放股息，現金股息金額達713.08億元，過去八次每季除息都填息，其中4次除息當日就填息，另外分別是2、11、13、15個交易日填息，最長填息日數為15個交易日。
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