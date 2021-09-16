台積電除息 603元開出、早盤完成填息

萬寶投顧蔡明彰強調，台股自7月15日天價18,034點，修正到8月20日低點16,248點，下跌1,786點或跌幅9.9％，跌幅相對過去的中期回檔並不大，但對股市的信心顯然有較大衝擊。

2021-09-16 08:58