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台股開盤下跌21點 台積電跌1元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(16)日開盤下跌21.66點，開盤指數17,332.34點。台積電（2330）今日除息交易，影響指數減少23.3點，開盤下跌1元，開盤價603元。

群益投顧表示，大盤周三開低震盪走低收跌0.46%，再退守季線之下；指數跌破3日、12日均線，短線技術面雖未翻空，但又面臨轉弱壓力。

群益投顧說，短線技術面轉為整理格局，成交動能持續偏低，不易跳脫盤整走勢。盤面以個股表現為主，維持短多標的區間操作，確實執行停損停利因應。

周三(15日)十年期美債殖利率上揚，美元指數下滑，美股四大指數上漲，漲幅區間位於0.47%至0.85%。此外，台股ADR僅台積電獨弱，下跌1.29%。

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