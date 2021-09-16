聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股開盤下跌21點 台積電跌1元
台股今(16)日開盤下跌21.66點，開盤指數17,332.34點。台積電（2330）今日除息交易，影響指數減少23.3點，開盤下跌1元，開盤價603元。
群益投顧表示，大盤周三開低震盪走低收跌0.46%，再退守季線之下；指數跌破3日、12日均線，短線技術面雖未翻空，但又面臨轉弱壓力。
群益投顧說，短線技術面轉為整理格局，成交動能持續偏低，不易跳脫盤整走勢。盤面以個股表現為主，維持短多標的區間操作，確實執行停損停利因應。
周三(15日)十年期美債殖利率上揚，美元指數下滑，美股四大指數上漲，漲幅區間位於0.47%至0.85%。此外，台股ADR僅台積電獨弱，下跌1.29%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言