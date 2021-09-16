中信綠能及電動車ETF 今掛牌上市

台灣指數公司以綠能及電動車雙產業主題，輔以公司治理評鑑結果，設計編製台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數，授權中國信託投信發行中信綠能及電動車ETF (00896)，今(16)日掛牌上市。

特選台灣綠能及電動車指數為國內首檔聚焦綠能及電動車產業主題指數，篩選符合流動性檢驗、財務指標及公司治理評鑑標準的上市上櫃公司，設計綠能、電動車關聯產業群組，選取50檔代表性股票為指數成分股，指數每年5月及11月定期調整兩次。

8月31日指數權重前十大成分股為台積電（2330）、鴻海（2317）、中租-KY（5871）、台達電（2308）、中鋼（2002）、南亞（1303）、華碩（2357）、聯發科（2454）、聯電（2303）及光寶科（2301）。依據指數回測結果，自2017年5月至2021年8月底的累積報酬率為120.72%、夏普比率為1.14，表現優於台灣證券交易所發行量加權報酬指數(110.07%、1.06)及台灣全市場指數(118.52%、1.12)。

為避免全球暖化加劇，呼應環保及綠色能源已成為金融市場關注的議題，中國信託投信委託台灣指數公司客製化開發特選台灣綠能及電動車報酬指數，結合中國信託投信對產業洞察的專業與台灣指數公司的指數編製專業，編製客製化的特色主題指數，提供發行人發展指數化金融商品的關鍵核心元件，也滿足投資人參與國內綠能及電動車產業的需求。

根據國際可再生能源機構(IRENA)發布的2020年可再生能源發電成本報告，在2000年至2020年間，全球可再生能源發電容量增加3.7倍，因技術進步及規模經濟的推動，成本於2010年至2020年間大幅下降。

根據工研院產科國際所研究，2035年至2040年電動車銷量將超越燃油車，2040年全球電動車銷量約達5,000萬輛、產值估計約2.1兆美元，為智慧手機產值0.9兆美元的2.3倍，顯示全球電動車商機已漸趨成形，有利台灣電動車產業供應鏈長期發展。