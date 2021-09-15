基金經理人：政策微調可望支撐中國經濟表現

受天候與疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮、反壟斷監管政策等多項因素影響，近期中國經濟數據已顯露疲軟跡象，富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，官方可望透過加快地方政府專項債券發行等較為寬鬆的財政政策，以及微調貨幣政策支持經濟表現，抵減上述負面因素之影響，預期應有助提振市場信心。

中國經濟成長的主要驅動來源為國內消費、創新與技術發展，對於環境的承諾目標是在2030年碳達峰、2060年達到碳中和，加速採用當地技術與數位化進程並提升國內價值鏈，製造業升級計畫也促使企業實現供應鏈自給自足，雙循環政策科技本地化、碳中和以及消費升級等面向，皆提供相當具吸引力的投資機會。

就網路產業監管而言，黎邁祺認為，中國科技網路產業為經濟成長與就業作出巨大貢獻，並在中國發展科技的長期目標中扮演關鍵角色，中國政府的政策監管來自對於資料安全及對勞工薪資的維護，是可以被理解的，且作為一名消費者，也不希望個人資料被其他人所使用或在運用演算法下成為目標，企業應重新調整其經營架構，哪些是可以及不被允許的，以符合消費者的最佳利益及長期可持續性的經營模式。

此外，鑑於政府計畫以推動創新作為長期經濟成長與生產力提升的驅動來源，評估加強監管力道目的是為了創造長期永續成長的條件，避免獨占性競爭地位若未適當控制可能引發的負面效果，而非抑制科技創新產業的發展，這樣的政策監管動作曾經發生，預估未來也將持續。

雖然難以預期的政策變化可能會對中國市場投資帶來不確定性，加劇市場波動與風險溢酬，黎邁祺說，這種偏差是短暫的，因為股價主要是由企業透過營收來維持其獲利的能力所驅動，預期中國股市仍能為長期投資人提供不錯的投資機會，包含受益於創新、科技與消費成長等投資主題。中國確實是個難以駕馭的市場，但唯有精選持股並具備耐心，願意忽視短期頭條新聞市場雜訊的投資人，能夠獲得較佳回報。

就醫療保健領域而言，要求藥品降價不是新議題，2017、2018年間就有。目前中國政府面臨的問題之一，是人口老化與醫療保健成本上升的問題，其中許多一直在使用的藥物很重要，很明顯有降低這些成本的必要性。儘管如此，黎邁祺說，政府仍致力於鼓勵與允許像生技公司這樣的創新企業，尋求可處理這些21世紀問題的一流藥品。中國生技產業取得的進令人感到相當驚艷，5年前認為不可能的治療方法現在正成為主流，他們會通過第二階段、第三階段的臨床試驗，同時也見到國際合作趨勢，尤其是中國生技公司與西方同業之間的合作。因此，雖然官方嘗試控制醫療保健成本，但同時政府也將繼續促進醫療保健領域的創新發展。