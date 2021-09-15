富蘭克林：看好新興市場 但須注意兩大風險

新興市場今年以來受疫情因素影響經濟表現，以及中國加大對於股市權重占比較高的網路服務產業政策監管影響，新興國家股市整體而言表現落後成熟國家股市。不過，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊表示，新興市場經濟基本面在過去10年明顯改善，目前處於更有利的狀態應對任何市場波動，因此樂觀看待新興市場的整體前景，預期結構性優勢及企業競爭力將持續鞏固長期投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場暨小型股策略總監賽加爾表示，儘管新冠疫情對於財政狀況產生重大影響，但在政府、企業與家計面，新興市場的槓桿程度仍低於成熟市場，特別是在疫情影響的全球市場動盪中，更加突顯新興市場企業於全球競爭優勢，新興市場企業正在擴展其價值鏈，例如嚴重的晶片短缺問題加深全球對於台灣與南韓半導體產業的依賴，其以強大的製造能力主導全球半導體產業，南韓的電池製造商成為全球電動車電池的主要供應商，在有利的政策與先進技術支持下，推動電動車滲透率不斷提升。

對於美國聯準會縮減購債政策的預期，加劇今年來新興市場的波動程度，美國利率上升預期將推升美元進一步走強，這對部分總經脆弱的新興市場可能不利，但目前處於這種情況的新興經濟體並不多。賽加爾指出，過去經驗顯示，美國利率上升不一定代表對於新興股市不利，以2007年以來美國公債殖利率於一個月內上漲逾25個基本點（0.25%）為例，當時新興股市平均報酬率甚至高於整體歷史平均水準，主因利率上升通常與較佳的經濟成長前景連結，而非對於通膨的擔憂，這將有助於支撐股市表現。

不過，賽加爾說，明年投資新興市場有兩大風險須留意，首先為美中情勢，外界希望美中關係能改善，也需要更為穩定的美中關係，若雙方能維持穩定及合作的關係、消除地緣政治風險，符合所有人利益，股票市場也可望因兩大強權把焦點放在基本面議題上而受惠，但市場仍可能需要為潛在的波動預作準備。此外，許多國家債務水準攀高之後，政府可能開始思考如何降低債務，或是籌措財源來改善財政、尋求讓債務水準趨於穩定，政府財政支出上也會更加謹慎，這些都可能讓經濟成長動能放緩。

賽加爾表示，亞洲市場小型股很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。