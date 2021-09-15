聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋概股不給力台股收跌80.9點 三大法人賣超36.01億
台股今（15）日開低震盪，蘋果新品發表，蘋概股反應平平，台積電（2330）除息前收黑，盤面上以玻陶、運輸、百貨等傳產股表現撐盤，電子股及金融股齊跌，終場收17,354點，下跌80.9點，成交量2,644.56億元；三大法人賣超36.01億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超18.64億元，投信買超23.45億元，自營商賣超（合計）78.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超55.22億元，自營商（避險）賣超22.89億元。
台股今日以17,434.02點開低，盤中最高17,439.75點，最低則達17,316.52點，終場收17,354點，季線再度失守，且跌落17,400點整數關卡之下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言