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蘋概股不給力台股收跌80.9點 三大法人賣超36.01億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（15）日開低震盪，蘋果新品發表，蘋概股反應平平，終場收17,354點，下跌80.9點，成交量2,644.56億元；三大法人賣超36.01億元。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股今（15）日開低震盪，蘋果新品發表，蘋概股反應平平，終場收17,354點，下跌80.9點，成交量2,644.56億元；三大法人賣超36.01億元。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股今（15）日開低震盪，蘋果新品發表，蘋概股反應平平，台積電（2330）除息前收黑，盤面上以玻陶、運輸、百貨等傳產股表現撐盤，電子股及金融股齊跌，終場收17,354點，下跌80.9點，成交量2,644.56億元；三大法人賣超36.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超18.64億元，投信買超23.45億元，自營商賣超（合計）78.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超55.22億元，自營商（避險）賣超22.89億元。

台股今日以17,434.02點開低，盤中最高17,439.75點，最低則達17,316.52點，終場收17,354點，季線再度失守，且跌落17,400點整數關卡之下。

自營商 台股 三大法人 蘋概股

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