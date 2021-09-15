快訊

直播／今新增桃園1例本土案例、4例境外 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果新機發表未帶來激勵 台股跌80點收17,354點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

台股今（15）日收盤下跌80.9點，收盤指數17,354.00點，成交量2,644.56億元。

今日雖有蘋果新機發表會，但蘋概股普遍未受到激勵，加以美股周二收盤下挫，台股今日走勢相對疲軟。今日電子股成交占大盤比重不到五成，台積電（2330）等股表現疲軟，資金仍在航運股及貿易百貨股。個股以永光（1711）、中華化（1727）及亞聚（1308）等化工股表現強勢，此外，鴻海（2317）、裕隆（2201）、廣宇（2328）等具電動車題材股也同步走揚。

群益投顧說，大盤若量能放大挑戰17600點，或者下跌到月線支撐，操作可以轉為積極；但若是維持目前量價同步萎縮的盤勢，則盡可能減少短線操作頻率。選股難度增加，目前電子晶圓代工、高價IC設計、電池材料,傳產紡織、鋼鐵和水泥較有操作機會，但以個別表現為主，買氣難在同族群間擴散。

台股 台積電

延伸閱讀

美股開高走低 台股小跌0.88點開在17,434點

三星刷存在感！譏笑蘋果新機120Hz螢幕 自家早就用一年

聯發科登市值二哥 超車鴻海

台股量縮 傳產族群撐盤

相關新聞

蘋果新機發表未帶來激勵 台股跌80點收17,354點

台股今（15）日收盤下跌80.9點，收盤指數17,354.00點，成交量2,644.56億元。

台積電9月16日除息前 棄息賣壓湧出收最低607元

台積電（2330）將於9月16日除息，不過今（15）日股價表現疲弱，平盤開出後一路走低，終場隨棄息賣壓湧出，收跌6元以6...

投顧看好貨櫃三雄今年EPS逾35元 同步喊買

貨櫃三雄今（15）日開高後震盪，一度翻黑下跌逼近半年線，盤中再翻紅，宏遠投顧最新報告看好貨櫃三雄今年EPS超過35元，明...

中秋節前淺水無大魚 節後擴量正規軍有望突圍？

萬寶投顧陳子榕指出，台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從9/6波段高點17,633點以來，融資也減少40.62億元，靜待浮額沉澱。

電動車加持 外資預估鴻海淨值衝百元

鴻海（2317）宣布攜手泰國國家石油（PTT）搶攻電動車，MIH聯盟自產電動車又意外亮相，繼里昂證券重申「買進」、目標價...

蘋果發表iPhone 13 概念股早盤股價漲跌互見

蘋果（Apple）發表4款iPhone 13新品，強調A15晶片和多相機鏡頭效能，均支援5G和Wi-Fi 6技術，概念股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。