蘋果新機發表未帶來激勵 台股跌80點收17,354點

台股今（15）日收盤下跌80.9點，收盤指數17,354.00點，成交量2,644.56億元。

今日雖有蘋果新機發表會，但蘋概股普遍未受到激勵，加以美股周二收盤下挫，台股今日走勢相對疲軟。今日電子股成交占大盤比重不到五成，台積電（2330）等股表現疲軟，資金仍在航運股及貿易百貨股。個股以永光（1711）、中華化（1727）及亞聚（1308）等化工股表現強勢，此外，鴻海（2317）、裕隆（2201）、廣宇（2328）等具電動車題材股也同步走揚。

群益投顧說，大盤若量能放大挑戰17600點，或者下跌到月線支撐，操作可以轉為積極；但若是維持目前量價同步萎縮的盤勢，則盡可能減少短線操作頻率。選股難度增加，目前電子晶圓代工、高價IC設計、電池材料,傳產紡織、鋼鐵和水泥較有操作機會，但以個別表現為主，買氣難在同族群間擴散。