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投顧看好貨櫃三雄今年EPS逾35元 同步喊買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
宏遠投顧最新報告看好貨櫃三雄今年EPS超過35元，明年有機會挑戰50元以上，同步給予三家公司買進評等，目標價部分，長榮（2603）為359元、陽明（2609）351元、萬海（2615）為403元。圖為長榮貨櫃輪。長榮海運／提供
宏遠投顧最新報告看好貨櫃三雄今年EPS超過35元，明年有機會挑戰50元以上，同步給予三家公司買進評等，目標價部分，長榮（2603）為359元、陽明（2609）351元、萬海（2615）為403元。圖為長榮貨櫃輪。長榮海運／提供

貨櫃三雄今（15）日開高後震盪，一度翻黑下跌逼近半年線，盤中再翻紅，宏遠投顧最新報告看好貨櫃三雄今年EPS超過35元，明年有機會挑戰50元以上，同步給予三家公司買進評等，目標價部分，長榮（2603）為359元、陽明（2609）351元、萬海（2615）為403元。

宏遠投顧認為，美國零售銷售暢旺，有利貨櫃航運業美國零售銷售持續處在高檔 ，預計旺季更旺；另外，封城累積大量儲蓄及財富，可能推升解封後的消費；歐美需求太強，對貨櫃航運有利，加上缺船缺櫃及塞港下，準班率很低，運價難跌。

宏遠投顧表示，因疫情造成生產斷鏈，Just in Time庫存管理崩解，廠商會多補安全庫存，預期補庫存至少可延續到2022年底到2023年底，明年供不應求，後年也不會差，航商獲利也一樣，明年航商大賺，2023年獲利不會差。

宏遠投顧強調，貨櫃航運商沒有操縱運價， 貨櫃運價採取報備制，航商在漲價前，必須提前一個月報備，貨櫃航運7月及8月最旺，9月轉為小旺季，10月則是旺季收尾；各家航商，在10月旺季收尾階段調漲運價，顯示市場供不應求嚴重，打破季節性趨勢。

宏遠投顧表示，航商凍漲運價，主要是考量長遠雙贏，達飛凍漲運價，鎖住今年第4季到明年2月運價，第4季獲利比第3季好；目前市場需求太強，供不應求將持續數月。

宏遠投顧預估，今年台灣貨櫃航運公司EPS將超過35元；明年EPS有機會挑戰50元以上，主要是考慮新船及周轉率增加推升獲利表現；如果2年長約確定，將保障2023年航商獲利不會差，預估可能可以賺20～30元。

宏遠投顧強調，貨櫃航運業景氣及獲利高峰未到，預估貨櫃航運公司股價仍應有高點，股價大跌修正是很好的投資機會，宏遠投顧預估貨櫃航運業今年獲利將是逐季成長，明年獲利優於今年，看好股價尚未走完景氣及獲利行情。

宏遠投顧給予長榮買進評等，目標價，目標價359元；陽明也是買進評等，目標價351元；萬海同樣是買進評等，目標價403元。

宏遠 EPS

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